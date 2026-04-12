Összeomlottak az amerikai–iráni béketárgyalások – újra elszabadulhat az olajár, miközben Európa atomenergiához menekül
Megállapodás nélkül zárultak az Egyesült Államok és Irán közötti, több mint 21 órás iszlámábádi béketárgyalások, ami komoly kockázatot jelent a mindössze néhány napja életbe lépett tűzszünetre. A felek kölcsönösen egymást hibáztatják a kudarcért, miközben a konfliktus már eddig is több ezer halálos áldozatot követelt, és számottevő olajár-emelkedést okozott.
JD Vance amerikai alelnök szerint Irán elutasította Washington kulcsfeltételeit, köztük a nukleáris fegyverkezésről való egyértelmű lemondást. Teherán ezzel szemben „túlzónak” nevezte az amerikai követeléseket, és a tárgyalásokat bizalmatlan légkör jellemezte. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Hormuzi-szoros – amelyen a globális energiaszállítás mintegy 20 százaléka halad át – továbbra is bizonytalan státuszban van, miközben több száz tanker várakozik a térségben.
Olajpiaci sokk jöhet, Trump szerint nem is kell megállapodás
A kudarc komoly következményekkel járhat a globális energiapiacokra. Bár a tűzszünet idején már megindult néhány olajszállítmány, a piac továbbra is feszült.
Donald Trump amerikai elnök ráadásul jelezte: számára nem létkérdés a megállapodás. „Akár lesz egyezség, akár nem, már nyertünk” – fogalmazott.
Közben Irán további feltételeket támaszt: a befagyasztott vagyonok felszabadítását, a Hormuzi-szoros feletti kontrollt, valamint háborús jóvátételeket és regionális tűzszünetet is követel.
Európa közben új irányba fordul: atomenergia-reneszánsz körvonalazódik
A közel-keleti konfliktus okozta energiapiaci bizonytalanság közepette Európa egyre inkább visszafordul az atomenergia felé. Egyre több ország ismeri fel, hogy az ellátásbiztonság és az energiafüggetlenség csak stabil, nagy kapacitású forrásokkal garantálható.
Az Európai Unióban már most is nő az atomenergia szerepe: 2025-ben az atomerőművek termelése meghaladta a 650 terawattórát, ami jelentős növekedés az előző évekhez képest.
Ráadásul több ország – köztük Belgium, Hollandia és Olaszország – újra napirendre vette az atomenergia használatát vagy az erőművek élettartamának meghosszabbítását, míg Lengyelország új atomerőmű építésére készül. Az irányváltást az is jelzi, hogy az Európai Bizottság vezetése szerint hiba volt visszaszorítani a nukleáris energiát, amely megbízható és alacsony kibocsátású forrás.
Az energiabiztonság lett a kulcsszó
Az európai energiapolitikában egyre hangsúlyosabb az ellátásbiztonság és a geopolitikai kitettség csökkentése. A folyamat fő irányai:
- a növekvő energiaigény kezelése stabil forrásokkal,
- a bizonytalan importfüggőség mérséklése,
- az atomenergia és a megújulók kombinált alkalmazása.
A szakértők szerint a nukleáris energia „reneszánsza” nemcsak klímavédelmi, hanem gazdasági és stratégiai kérdés is: stabil árakat és kiszámítható ellátást biztosíthat egy egyre sérülékenyebb globális energiarendszerben.
Két válság találkozása
Az amerikai–iráni konfliktus és az európai energiapolitikai fordulat egy irányba mutat: a világ energiaellátása egyre inkább geopolitikai kérdéssé válik. Miközben a Közel-Keleten a háború kimenetele az olajárakat és a szállítási útvonalakat fenyegeti, Európa hosszabb távon próbálja csökkenteni kiszolgáltatottságát – egyre inkább az atomenergia felé fordulva.