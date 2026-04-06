Rendkívüli: 45 napos tűzszünet kezdődhet az iráni háborúban, most dől el a világ sorsa – Trumpnak sikerülhet, de ha nem, elszabadul a pokol

Az Egyesült Államok, Irán és regionális közvetítők egy csoportja egy esetleges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, amely az iráni háború végleges lezárásához vezethet – állítja négy amerikai, izraeli és regionális forrás, akik ismerik a megbeszélések részleteit.

A források szerint ugyan csekély az esélye annak, hogy a következő 48 órában részleges megállapodás szülessen, azonban ez az utolsó kísérlet és az egyetlen esély arra, hogy megakadályozzák a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná

az iráni civil infrastruktúra elleni tömeges csapásokat,

valamint az öbölmenti államok energia- és vízi létesítményei elleni válaszcsapásokat.

Ha ez bekövetkezik, az lényegében azt jelentené, hogy elszabadul a pokol.

Iráni háború: ez az utolsó esély

Trump Iránnak adott tíz napos határideje hétfőn járt volna le. Vasárnap azonban az amerikai elnök 20 órával meghosszabbította a határidőt, és a Truth Social-en új időpontot jelölt meg: a keddet.

Trump vasárnap az Axios-nak elmondta, hogy az USA „mélyreható tárgyalásokat” folytat Iránnal, és a keddi határidő lejárta előtt tető alá hozható a megállapodás.

Jó esély van rá, de ha nem kötnek üzletet, mindent felrobbantok odalent

– fogalmazott. Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy elpusztítja a lakosság számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem tud megállapodni a rezsimmel.

Az ilyen támadások a perzsa állam szerint háborús bűnnek minősülhetnek, válaszul pedig Izrael és az öbölmenti államok infrastruktúrája elleni támadásokkal fenyegetett.

Mindenesetre két forrás szerint a tömeges amerikai-izraeli bombázóhadjárat műveleti terve az iráni energetikai létesítmények ellen már készen áll, de hangsúlyozták: a határidő meghosszabbítása az utolsó esélyt hivatott megadni a megegyezésre.

Így jöhet létre az iráni tűzszünet

A diplomáciai erőfeszítéseket ismerő források szerint a tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül, valamint Trump megbízottja, Steve Witkoff és az iráni külügyminiszter, Abbas Araghchi között zajlanak.