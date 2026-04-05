Az Egyesült Államok akár fel is hagyhat a Hormuzi-szoros biztonságának garantálásával, ami évtizedes rendet boríthat fel a globális kereskedelemben. Az útvonalon halad át a világ olajszállításának mintegy ötöde és a nemzetközi áruforgalom jelentős része, így már az amerikai szerepvállalás gyengülésének lehetősége is érezhetően visszavetette a forgalmat és emelte az árakat. Ha a Hormuzi-szoros kérdése tartósan bizonytalan marad, az közvetlenül hat az energiaárakra, az inflációra és az ellátási láncokra világszerte.

Trump legújabb döntésébe az egész világ beleroppanhat: ha a Hormuzi-szoros védelme másra hárulna, az a teljes globális kereskedelemre hatással lehet / Fotó: GreenOak

A Hormuzi-szoros védelme kulcskérdés

Donald Trump többször is felvetette, hogy az Egyesült Államok visszavonulhat a térségből, és más országokra hagyhatja a hajózás biztonságának fenntartását. Ez élesen szembemenne azzal a több évtizedes gyakorlattal, mely szerint az amerikai haditengerészet garantálta a tengeri kereskedelem szabadságát, és ezzel közvetve a globális gazdaság stabil működését is.

A Bloomberg írása alapján a hatás már most is látható:

a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma a háború előtti napi mintegy 135-ről néhányra esett vissza.

Irán elsősorban saját exportját engedi át, ami torzítja a piacot, miközben más szállítók kivonulnak a megnövekedett kockázat miatt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a globális olajkínálat jelentős része bizonytalanná vált, ami az árak emelkedésében és a piaci kilengésekben jelenik meg.

A tengeri útvonalak biztonsága nemcsak az energiapiac miatt kulcskérdés. A második világháború óta az Egyesült Államok haditengerészete tartotta fenn azt a rendszert, amely lehetővé tette az áruk szabad áramlását a világ óceánjain. Ha ez a garancia meggyengül, az nemcsak a Hormuzi-szorosra korlátozódik: más stratégiai szűk keresztmetszetek, például a Malaka-szoros vagy a Dél-kínai-tenger is nagyobb geopolitikai kockázatnak lesznek kitéve.

Még a tűzszünet sem garancia arra, hogy minden visszaálljon a rendes kerékvágásba

A bizonytalanság az energiaszállítások mellett a biztosítási költségekben is megjelent. A háborús kockázati felárak a korábbi, hajóértékhez viszonyított 0,15 százalékról akár 10 százalékra ugrottak, ami önmagában is visszatartja a hajózási társaságokat. Emiatt

még egy esetleges tűzszünet után sem garantált, hogy a forgalom gyorsan helyreáll.

Közben Irán igyekszik intézményesíteni a helyzetet: felmerült, hogy díjat szednének az áthaladásért, egyes hajókat pedig már most is kizárnak. Ez szembemegy a nemzetközi tengeri jog alapelveivel, melyek szerint az ilyen átjárók szabadon használhatók. A gyakorlatban azonban az érvényesítéséhez katonai erő és politikai akarat is szükséges.