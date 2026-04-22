Az elektromos autók az olajválság nagy nyertesei, a kínaiak tarolnak a piacon

Száguld a kínai autóexport, különösen a tölthető hibrideket és az elektromos járműveket összefogó új generációs (NEV) gépkocsik esetében figyelhető meg számottevő gyarapodás, amit a szakemberek a közel-keleti háború kapcsán kibontakozott olajválságtól megrettent fogyasztók szemléletváltásával magyaráznak.

A teljes kínai autóexport márciusban megközelítette a 700 ezer darabot / Fotó: Imaginechina via AFP

Márciusban összesen 695 ezer autót exportált Kína, 22 százalékkal többet az előző évi 570 ezernél. Akkor 16 százalékos volt az éves bővülés a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) adatai szerint.

A kínai autógyártók profitálnak az új helyzetből

A számadatok egyébként az összeszerelt és a részegységekben kiszállított autókat ömlesztve tartalmazzák, több országban – például Üzbegisztánban és Dél-Afrikában – a helyi összeszerelés dívik, mert munkahelyeket teremt, ezért a darabokban érkező autók eleve vámkedvezményben részesülnek.

A márciusi exporthoz a NEV-kategória képviselői 349 ezer egységgel járultak hozzá, azaz 140 százalékkal többel, mint egy évvel korábban. A Deloitte már modellezte is az amerikai-izraeli–iráni háborúnak az elektromos autók eladásaira gyakorolt pozitív hatását. A tanácsadó cég szerint minden egydolláros drágulás a benzin gallononkénti árában 6 százalékkal dobja meg a villanyautók iránti keresletet.

A NEV-járművek iránti erősödő igények első számú nyertese természetesen a világelső BYD. A szegedi óriásgyárát hamarosan átadó kínai társaság részesedése 20 százalékos volt, 120 ezer autót küldtek külföldre, immár a nyolc hajóból álló saját flottájuk közvetítésével. Ez 65 százalékos éves bővülés.

A feltörekvő autógyártók is helyet követelnek maguknak a toplistán

A BYD jó úton jár ahhoz, hogy teljesítse a korábbi 1,3 millió darabról 1,5 millió darabosra megemelt idei exportvolumencélját. Az autógyártónál az exportarány már elérte a 40 százalékot. A NEV-exportlistán a Geely a második helyezett, amely 51 ezer autót exportált, és 479 százalékos bővülést ért el.

A Leapmotor jó fogás volt a Stellantis számára, kínai partnerük egyre impozánsabb mutatókat és autókat produkál / Fotó: Imaginechina via AFP

A CarNewsChina.com a feltörekvő NEV-gyártó sikereire is felhívja a figyelmet, eszerint a Stellantis partnere, a modelljeivel immár Magyarországon is jelen lévő Leapmotor 16 ezer darabos kivitellel (plusz 78 százalék), a GAC Aion pedig 11 ezres tétellel (plusz 175 százalék) szorított helyet magának a listán.