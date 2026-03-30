BYD: brutális, amire készül idén a Szegeden építkező kínai autógyártó – letarolhatja az egész világot

A BYD szerint idei exportja eléri az 1,5 millió autót – közölte a második negyedévben a szegedi sorozatgyártás megindítására készülő kínai autógyártó a vártnál gyengébb negyedik negyedéves eredményei publikálását követő hétfői elemzői tájékoztatón.

Ez messze – nagyjából 15 százalékkal – meghaladná a sencseni székhelyű vállalat által januárban közzétett 1,3 milliós célkitűzést.

Az optimista exportkilátásokról azután beszéltek a BYD vezetői, hogy a vállalat az elmúlt négy évben először pénteken számolt be éves szintű nyeresége csökkenéséről, annak ellenére, hogy 2025-ben – a Teslát megelőzve – a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.

A külföldi értékesítések alakulása azonban a tavalyi gyorsjelentés ritka fénypontjai közé tartozott, hiszen miközben a belföldi eladások stagnáltak, külföldön már több mint egymillió BYD kelt el. A külföldi értékesítés ráadásul tavaly 19,5 százalékos bruttó haszonkulcsot eredményezett, ami 1,9 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez képest, szemben a belföldi értékesítés 3,5 százalékos visszaesésével.

A Citigroup becslése szerint Kínában egyelőre idén sem javul a helyzet, sőt a BYD belföldi autóeladásai az első negyedévben veszteségesek lesznek, így a vállalat autóipari üzletága csak a kínai határokon kívül tud jövedelmet termelni ebben az időszakban.

A BYD modelljei egyébként népszerűnek bizonyultak külföldön, ám a vállalat nemzetközi jelenléte meglehetősen költséges, hiszen az emelkedő vámtarifák kivédése érdekében Brazíliában, Magyarországon és Délkelet-Ázsiában is termelői kapacitásokat hoz(ott) létre.

Persze nem szabad elfelejtkezni róla, hogy a BYD nemcsak gépkocsikat, hanem elektromos autókba szánt akkumulátorokat is gyárt, mégpedig nem is akármilyeneket.

Az új generációs pengeakkumulátorok mellett az autógyártó nemrégiben egy olyan új berendezést is bemutatott, amely öt perc alatt képes 10 százalékról 70 százalékra feltölteni az akkumulátort, és kilenc perc alatt közel teljes töltöttséget elérni.

Az ultragyors töltőállomásokat a BYD jövőre már Kínán kívül is be kívánja bevezetni – hangzott el az elemzőkkel tartott konzultáción.