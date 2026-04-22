Eddig nem látott modelljét fotózták Debrecenben a Szegeden is gyárat építő BYD-nek: kicsit nagyobb, mint amihez szoktunk – brutális erő lakozik az álcázott monstrumban

A kínai BYD egyetlen év alatt a negyedik helyről az élre ugrott a magyar elektromosautó-piacon. 2025-ben már a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. Tehát a kínai autómárka egyre népszerűbb a magyar autósok körében is. A Totalcar szerdán arról számolt be, hogy immár BYD nyerges vontató is rója a magyar utakat.

Debrecenben a BYD egy elektromos nyerges vontatóját fotózták le, vélhetően teszt közben / Fotó: Totalcar / Olvasói fotó

A szaklap olvasója Debrecen belvárosában szúrta ki a járművet. Az eset igencsak ritkaságszámba megy, mivel bár a kínai márka régóta gyárt különböző méretű teherautókat, ezek Európában még csak hébe-hóba láthatók.

Az autós portál szerint a Debrecenben fotózott jármű egy BYD 8TT modellű, tisztán elektromos nyerges vontató lehet az álca mögött. Valószínűleg titokban tesztelhetik, hogy megfelel-e a magyar szabványoknak és útviszonyoknak.

BYD 8TT álca nélkül / Fotó: BYD USA

A teherautó 2018 óta kapható, és leginkább Kínában és az Egyesült Államokban használják. A lap szerint nem kizárt tehát, hogy a BYD Európába is elhozná az elektromos nyergest, és most az itteni változatot tesztelhetik.

Sokkolta európai riválisait a BYD, helyet követelnek maguknak a brüsszeli autólobbiban is a kínaiak

Történelmi lépésre készül a BYD. A kínai elektromosautó-óriás beadta tagfelvételi kérelmét az Európai Autógyártók Szövetségénél (ACEA). Ha felveszik, először fordulna elő, hogy egy kínai autógyártó a lobbiszervezeten keresztül közvetlen befolyást gyakorolhatna a brüsszeli jogalkotásra. Mégpedig arra a jogalkotásra, amely nemrég húzós vámtarifát vetett ki a járműveire.

Az ACEA eddig egy exkluzív kör volt. A szövetségnek jelenleg 17 tagja van, köztük olyan nagyágyúk, mint a Volkswagen, a BMW és a Stellantis. Bár a Ford és a Honda révén nem európai cégek is képviseltetik magukat, eddig hiányoztak a kínai vállalatok a taglistáról.

Most viszont a szövetség szóvivője megerősítette, hogy a BYD már benyújtotta a felvételi kérelmét, de a végső döntés még nem született meg. Az ügy azért is meglehetősen kényes, mert az iparág helyzete megrendült a vén kontinensen. Az EU a szövetséggel mint lobbiszervezettel együttműködve hatalmas – bizonyos esetben akár 35,3 százalékos – büntetővámokkal próbálja megvédeni a piacot a támogatott kínai importtól.