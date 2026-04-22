Drámai ingadozások után óvatos optimizmus az európai gázpiacon, de továbbra is pattanásig feszült a hangulat

Megállapodtak az árak a holland gáztőzsdén az iráni tűzszünet meghosszabbítása nyomán. Az amerikai elnök bejelentésére reagált az európai földgáz jegyzése is.
Murányi Ernő
2026.04.22, 12:20
Frissítve: 2026.04.22, 13:17

Stabilizálódott szerda délelőtt az európai földgáz jegyzése, miközben továbbra is totálisan bizonytalanok az iráni háború kilátásai, annak ellenére, hogy a fegyverszünet meghosszabbítása óvatos optimizmust váltott ki egyes piacokon – írja a Bloomberg.

A gas storage facility in Muhldorf, Germany
Földgáz: drámai ingadozások után óvatos optimizmus az európai piacon / Fotó: Krisztian Bocsi

Trump mozgatja az európai földgázpiacot

A határidős referenciaárak megawattóránként 42 euró körül mozogtak az előző kereskedési napon tapasztalt drámai ingadozások után. Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy közvetlenül a lejárta előtt határozatlan időre meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet, miközben a két fél között tervezett béketárgyalások folytatásának elmaradására tekintettel fenntartja a Hormuzi-szoros tengeri blokádját.

A kereskedők változatlanul pattanásig feszült idegekkel koncentrálnak a közel-keleti fejleményekre, mivel a Hormuzi-szorost továbbra is blokkolja a két szemben álló fél, s így el van vágva felvevő piacaitól a világ cseppfolyósított földgáztermelésének (LNG) nagyjából egyötöde. 

Mivel pedig a Perzsa-öböl körüli országokból származó LNG oroszlánrésze a blokád híján Ázsiába kerülne, Európa a következő hónapokban – éppen akkor, amikor a téli betárolás aktuálissá válik – fokozott versennyel kénytelen szembenézni az alternatív ellátási láncokért folytatott küzdelemben.

Trump kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok tartózkodik az újabb támadásoktól, de továbbra is blokkolja a Hormuzi-szoroson átkelni igyekvő, iráni vagy Iránhoz köthető tankereket, amíg „a megbeszélések így vagy úgy le nem zárulnak”. 

Enyhe fellendülést hozott a tűzszünet meghosszabbítása

Irán ugyanakkor szerdán közölte, jelzést kapott az Egyesült Államoktól arra vonatkozóan, hogy hajlandó megszüntetni a blokádot a tárgyalások folytatása érdekében.

A tűzszüneti megállapodás meghosszabbítása kisebb fellendülést hozott az európai gázpiac forgalmában az éjszaka folyamán, ám a lendület reggelre kifulladt

– írták a Deutsche Bank elemzői befektetőknek szóló feljegyzésükben.

A holland gáztőzsdén az európai határidős referenciaár 0,06 százalékkal, megawattóránként 41,91 euróra csökkent reggel 8:34-kor, miután az előző két kereskedési napon több mint 8 százalékkal emelkedett. A délelőtt folyamán aztán a jegyzés átlépte a 42 eurót, s megindult a 43 eurós árszint felé.

 

Az árak tavaly – néhány nagyobb kilengéstől eltekintve – amúgy a 30–35 eurós sávban ingadoztak, majd az Irán elleni légicsapások február végi megindítását, illetve a perzsa állam válaszcsapásait követően, március derekán 60 euró fölé lőttek ki, ahonnan az e heti drágulás előtt fokozatosan 40 euró alá csökkentek vissza.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

