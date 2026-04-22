Meredeken gyengült a forint – mélyebb korrekció következik, vagy erősödési hullám?

Délelőtt meredek forintgyengülés indult

Tőzsdenyitás előtt 364 közelébe szúrt fel a kurzus, majd nyitás előtt 363 alatt mozgott. Végül 363,24 közelében nyitott az euró-forint.

A tőzsdenyitást követően meredeken emelkedett, és

a kurzus többször is a tesztelés alatt álló 364-es ellenállás fölé szúrt:

délben már 364,5 közelében járt a jegyzés.

Ezt követően azonban 363,8 közelébe süllyedt az euró-forint, vagyis újra a technikai szint alá került.

Továbbra is a 364-es ellenállás tesztelése van műsoron. Mélyebb korrekció csak ennek szignifikáns áttörése esetén várható.

Meglepte Trump a tőzsdéket

Este az amerikai elnök bejelentette, hogy

pakisztáni kérésre volt hajlandó meghosszabbítani a tűzszünetet,

mivel az iráni kormány megosztott, és még nem álltak elő konkrét javaslatokkal. Trump hangsúlyozta, hogy várják az iráni javaslatokat, hogy a tárgyalásokat „így vagy úgy” lezárják. Addig is fennmarad a tengeri blokád, és az amerikai hadsereg készenlétben áll.

Így fordulhatott elő, hogy este az amerikai tőzsdék még mínuszban zártak, majd hajnalban az ázsiai piacok már pluszban nyitottak.