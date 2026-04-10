Az Amazon újabb felháborító döntést hozott: felhasználók millióit kényszerítik kellemetlen helyzetbe – van, aki több ezer dollárt is bukhat
Az Amazon nagy felháborodást váltott ki a felhasználók körében: a vállalat bejelentette, hogy 2026. május 20-tól megszünteti nyolc régebbi Kindle e-könyv-olvasó támogatását. A lépés milliókat érinthet világszerte, és bár az eszközök nem válnak azonnal használhatatlanná, a funkciók jelentős korlátozása miatt sok tulajdonos kényszerülhet új készülék vásárlására.
Vannak, akik több ezer dollárt költöttek Kindle-ön
A vállalat e-mailben értesítette a felhasználókat arról, hogy a jövőben ugyan továbbra is olvashatják a már letöltött könyveiket, azonban új tartalmak vásárlására, kölcsönzésére vagy letöltésére nem lesz lehetőség az érintett eszközökön. A helyzetet súlyosbítja, hogy ha a felhasználó a határidő után kijelentkezik az eszközről, vagy gyári visszaállítást hajt végre, akkor a Kindle gyakorlatilag teljesen használhatatlanná válik – írja a The Telegraph.
Ez különösen érzékenyen érintheti azokat, akik az évek során jelentős összegeket – akár több ezer dollárt (nagyjából 1-1,5 millió forintot) – költöttek digitális könyvtáruk felépítésére
ezeken az eszközökön, hiszen a hozzáférésük ilyen esetben erősen korlátozottá válhat az adott készüléken.
A korlátozás nemcsak az e-könyv-olvasókat érinti: négy régebbi Kindle Fire tablet is bekerült az intézkedésbe. Ezeknél az eszközöknél ugyan más Amazon-szolgáltatások továbbra is működnek, de könyvvásárlásra és letöltésre már ezek sem lesznek alkalmasak.
Kellemetlen a helyzet, de nem teljesen szívtelen az Amazon
A döntés 12 olyan modellre vonatkozik, amelyeket 2007 és 2012 között gyártottak – ez volt a Kindle első nagy felfutási hulláma. Bár a vállalat szerint ez a jelenlegi felhasználók mintegy 3 százalékát jelenti, az érintettek köre így is jelentős (valahol 1 és 3 millió felhasználó között van világszerte). A könyvtárak ugyan nem vesznek el, mivel azok a felhasználói fiókhoz kötődnek, így továbbra is elérhetők maradnak okostelefonon vagy a Kindle webes felületén keresztül.
Az Amazon indoklása szerint ezek az eszközöket már 14–18 éve támogatják, és a technológia azóta jelentősen fejlődött. A cég közlése szerint a felhasználókat időben értesítik, és kedvezményekkel próbálják ösztönözni az új készülékekre való átállást. Ennek részeként
20 százalékos árengedményt kínálnak bizonyos új Kindle modellekre, valamint egy 15 fontos (körülbelül 7000 forintos) e-könyv-jóváírást.
A kedvezmények azonban korlátozottak: nem vonatkoznak minden modellre, például a legdrágább Kindle Scribe kimarad az akcióból, és a Fire tabletek mindegyikére sem jelent minden esetben megoldást. Ráadásul az ajánlat csak 2026. június 20-ig érvényes, vagyis a felhasználóknak alig egy hónapjuk marad dönteni.
Az árak időközben jelentősen emelkedtek: míg a korai Kindle-modellek 2010 körül 109 fontba (nagyjából 50 ezer forintba) kerültek, addig ma egy Kindle Paperwhite ára 159,99 font (körülbelül 73 ezer forint), a színes kijelzős változat pedig még ennél is drágább. Ez azt jelenti, hogy sok felhasználó számára a váltás váratlan és jelentős kiadással járhat.
Az Amazon ugyan hangsúlyozza, hogy az újabb eszközök fejlettebbek – jobb felbontással, háttérvilágítással, hangoskönyv-támogatással és nagyobb tárhellyel rendelkeznek –, a mostani lépés így is sokaknál váltott ki elégedetlenséget, különösen azok körében, akik évek óta gond nélkül használták régebbi készülékeiket.
Ezrek kerülnek utcára az Amazonnál, az AI kapja meg a munkájukat
Az Amazon újabb, 16 ezer fős leépítést jelentett be irodai dolgozóinál, miközben a Fresh és Go üzleteket teljesen bezárja. A tech óriás célja a bürokrácia csökkentése és a hatékonyság növelése, amit a mesterséges intelligencia beépítésével biztosítanának az emberi munkaerő helyett. Beth Galetti, az Amazon emberierőforrás- és technológiai részlegének alelnöke blogbejegyzésében kiemelte: „Munkánk célja a szervezet megerősítése: kevesebb réteg, nagyobb felelősségvállalás, kevesebb bürokrácia.” A tavaly októberi átszervezések sok részlegen már lezárultak, ám egyes csapatok csak most fejezték be a változtatásokat.