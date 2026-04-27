Deviza
EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46% EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 276,15 +0,3% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 044 -1,38% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 234,26 -0,12% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,16 +0,09% BUX134 276,15 +0,3% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 044 -1,38% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 234,26 -0,12% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,16 +0,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Közép-Ázsia
Kirgizisztán
szankciók Oroszország ellen
szankciók
Európai Unió

Ilyen még nem volt: az EU rájött, melyik ország játszik össze titokban az oroszokkal – azonnal kőkeményen lecsapott rá

Az Európai Unió a huszadik Oroszország elleni szankciós csomag részeként először alkalmazta a szankciók kijátszása elleni különleges eszközét Kirgizisztán irányában. A szankciók érintik a Tolubay és az Eurázsiai Takarékbank nevű kirgiz pénzintézeteket is.
VG
2026.04.27, 07:45
Frissítve: 2026.04.27, 08:30

Az Európai Unió először aktiválta a szankciók megkerülése elleni mechanizmusát, és megtiltotta a fémek megmunkálására szolgáló CNC-gépek, valamint különböző a hang-, kép- és adatátvitelre alkalmas készülékek exportját Kirgizisztánba – írja az Interfax.

Kirgizisztán az EU szankciós radarján / Fotó: AFP

Brüsszel szerint mindkét terméktípus esetén fennáll a kockázat, hogy azok végül Oroszországba kerülnek tovább. David O’Sullivan, az EU szankciós különmegbízottja 2026 februárjának végén látogatást tett Kirgizisztánban, ahol aggodalmát fejezte ki az ország pénzügyi rendszerével, bankszektorával, a kriptovaluta-piaccal, valamint egyes importtermékekkel kapcsolatban.

Közlése szerint az EU közel nyolcvan, Európából érkező kettős felhasználású terméket figyelt szorosan, és nem zárta ki a kiviteli korlátozások bevezetését, ha azokat Oroszországba exportálják. A szankciók érintik a Tolubay és az Eurázsiai Takarékbank nevű kirgiz pénzintézeteket is, amelyek

november 12-től elveszítik hozzáférésüket az európai partnerekkel folytatott tranzakciókhoz és a nemzetközi fizetési rendszerekhez.

Az intézkedések kiterjednek az Old Vector Kft.-re is, amely az A7A5 nevű, rubelalapú stablecoin kibocsátójaként ismert, illetve a Grinexre, a token egyik fő kereskedési platformjára. Az Egyesült Királyság már 2025 augusztusában szankciókat vezetett be olyan pénzügyi struktúrák és kriptovaluta-hálózatok ellen, amelyeket London szerint Oroszország a nyugati korlátozások megkerülésére használt Kirgizisztánon keresztül.

Az intézkedések érintették a Capital Bank of Central Asiát és igazgatóját, Kantemir Csalbajevot, valamint a Grinex és Meer kriptotőzsdét, amelyeket az A7A5 token infrastruktúrájával hoztak összefüggésbe. Idén februárban a brit kormány a Keremet Bankot is felvette szankciós listájára, leszögezve, hogy ezzel Oroszország nemzetközi pénzügyi rendszeren keresztüli katonai finanszírozását kívánják megakadályozni.

A bank 2025 januárjában már felkerült az amerikai OFAC szankciós listájára is. Szadir Zsaparov kirgiz elnök határozottan visszautasította a vádakat, kijelentve, hogy a kirgiz bankok nem vesznek részt szankciók kijátszásában, és az Egyesült Államok sem terjesztett elő bizonyítékokat ezzel kapcsolatban.

Az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörése után átfogó szankciós rendszert vezetett be az orosz energiahordozók visszaszorítására, különösen a kőolajimport területén. Az intézkedések nyomán nem az orosz olaj exportja tűnt el, hanem az útvonalai és a kereskedelmi mechanizmusai alakultak át.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
