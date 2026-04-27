Ilyen még nem volt: az EU rájött, melyik ország játszik össze titokban az oroszokkal – azonnal kőkeményen lecsapott rá

Az Európai Unió először aktiválta a szankciók megkerülése elleni mechanizmusát, és megtiltotta a fémek megmunkálására szolgáló CNC-gépek, valamint különböző a hang-, kép- és adatátvitelre alkalmas készülékek exportját Kirgizisztánba – írja az Interfax.

Brüsszel szerint mindkét terméktípus esetén fennáll a kockázat, hogy azok végül Oroszországba kerülnek tovább. David O’Sullivan, az EU szankciós különmegbízottja 2026 februárjának végén látogatást tett Kirgizisztánban, ahol aggodalmát fejezte ki az ország pénzügyi rendszerével, bankszektorával, a kriptovaluta-piaccal, valamint egyes importtermékekkel kapcsolatban.

Közlése szerint az EU közel nyolcvan, Európából érkező kettős felhasználású terméket figyelt szorosan, és nem zárta ki a kiviteli korlátozások bevezetését, ha azokat Oroszországba exportálják. A szankciók érintik a Tolubay és az Eurázsiai Takarékbank nevű kirgiz pénzintézeteket is, amelyek

november 12-től elveszítik hozzáférésüket az európai partnerekkel folytatott tranzakciókhoz és a nemzetközi fizetési rendszerekhez.

Az intézkedések kiterjednek az Old Vector Kft.-re is, amely az A7A5 nevű, rubelalapú stablecoin kibocsátójaként ismert, illetve a Grinexre, a token egyik fő kereskedési platformjára. Az Egyesült Királyság már 2025 augusztusában szankciókat vezetett be olyan pénzügyi struktúrák és kriptovaluta-hálózatok ellen, amelyeket London szerint Oroszország a nyugati korlátozások megkerülésére használt Kirgizisztánon keresztül.

Az intézkedések érintették a Capital Bank of Central Asiát és igazgatóját, Kantemir Csalbajevot, valamint a Grinex és Meer kriptotőzsdét, amelyeket az A7A5 token infrastruktúrájával hoztak összefüggésbe. Idén februárban a brit kormány a Keremet Bankot is felvette szankciós listájára, leszögezve, hogy ezzel Oroszország nemzetközi pénzügyi rendszeren keresztüli katonai finanszírozását kívánják megakadályozni.

A bank 2025 januárjában már felkerült az amerikai OFAC szankciós listájára is. Szadir Zsaparov kirgiz elnök határozottan visszautasította a vádakat, kijelentve, hogy a kirgiz bankok nem vesznek részt szankciók kijátszásában, és az Egyesült Államok sem terjesztett elő bizonyítékokat ezzel kapcsolatban.