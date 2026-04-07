Deviza
EUR/HUF381,83 -0,27% USD/HUF329,92 -0,56% GBP/HUF437,06 -0,44% CHF/HUF412,37 -0,78% PLN/HUF89,26 -0,49% RON/HUF74,93 -0,22% CZK/HUF15,58 -0,25% EUR/HUF381,83 -0,27% USD/HUF329,92 -0,56% GBP/HUF437,06 -0,44% CHF/HUF412,37 -0,78% PLN/HUF89,26 -0,49% RON/HUF74,93 -0,22% CZK/HUF15,58 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 158,08 +1,74% MTELEKOM2 188 +2,01% MOL4 006 +1,5% OTP37 750 +2,49% RICHTER12 280 +1,06% OPUS455 +3,08% ANY7 100 +1,41% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX8 890,67 +0,03% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 613,48 +0,78% BUX126 158,08 +1,74% MTELEKOM2 188 +2,01% MOL4 006 +1,5% OTP37 750 +2,49% RICHTER12 280 +1,06% OPUS455 +3,08% ANY7 100 +1,41% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX8 890,67 +0,03% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 613,48 +0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
fizetés
béren kívüli juttatás
Facebook
Meta

Több tízmilliárd forintnyi összeget is lehet keresni a Facebooknál

A most nyilvánosságra került adatok szerint a többek között a Facebookot is birtokló technológiai óriásvállalat, a Meta csillagászati fizetésekkel szeretné magához csalogatni a legjobb AI-szakembereket. Egy szoftvermérnök akár 450 ezer dollárt is kereshet náluk éves szinten, és ehhez az összeghez még bőséges béren kívüli juttatások is társulnak.
Világgazdaság
2026.04.07, 16:04
Frissítve: 2026.04.07, 16:23

2025-ben a Meta felvételi hullámot indított, és a legmagasabb összegeket ígérte a legjobb AI-szakembereknek, akiket a világ minden tájáról igyekezett magához csalogatni. A Meta a munkavállalói vízummal érkező szoftvermérnököknek évi 450 ezer dolláros (kb. 149 millió forint) alapfizetést adott, a kutatómérnököknek (kb. 132 millió forint), a termékmenedzserek pedig 348 ezer dollárt (kb. 115 millió forint) vihettek haza – mindez részvényopciókkal, bónuszokkal és egyéb juttatásokkal egészült ki – számolt be róla az Origo.

A Facebook anyavállalata, a Meta csillagászati összegeket ígér a legjobb AI-szakembereknek / Fotó: Tada Images

A Meta magas béren kívüli juttatásokat is kínál

Az adatokból – amelyeket a Business Insider hozott nyilvánosságra – kiderül, hogy a rendkívül jól fizetett pozíciókon kívül a Meta új alkalmazottainak többsége 150 ezer (kb. 50 millió forint) és 250 ezer dollár (kb. 83 millió forint) közötti alapfizetést kapott.

A H-1B munkavállalói vízummal rendelkező külföldi munkavállalók, akiket speciálist szaktudást igénylő állásokra vesznek fel, körülbelül fele szoftvermérnöki pozíciókba került. A Meta szoftvermérnökei 450 ezer dolláros fizetést is kaphatnak. A mesterséges intelligencia részleg alelnöke pedig 650 ezer dollárt (kb. 214 millió forint) keres.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az adatok csak az éves alapfizetéseket tükrözik, nem tartalmazzák a részvényopciókat, a bónuszokat és az egyéb juttatásokat, amelyek gyakran megduplázhatják vagy megháromszorozhatják a teljes bérezési csomagot. 

A kiemelt kutatók számára a Meta állítólag több mint 100 millió (kb. 33 milliárd forint) dolláros teljes csomagot kínál. 

Ha ide kattint, megtekintheti, hogy milyen fizetéseket kínál a Meta az igazgatói és vezetői kulcspozíciókban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
