Több tízmilliárd forintnyi összeget is lehet keresni a Facebooknál

2025-ben a Meta felvételi hullámot indított, és a legmagasabb összegeket ígérte a legjobb AI-szakembereknek, akiket a világ minden tájáról igyekezett magához csalogatni. A Meta a munkavállalói vízummal érkező szoftvermérnököknek évi 450 ezer dolláros (kb. 149 millió forint) alapfizetést adott, a kutatómérnököknek (kb. 132 millió forint), a termékmenedzserek pedig 348 ezer dollárt (kb. 115 millió forint) vihettek haza – mindez részvényopciókkal, bónuszokkal és egyéb juttatásokkal egészült ki – számolt be róla az Origo.

A Meta magas béren kívüli juttatásokat is kínál

Az adatokból – amelyeket a Business Insider hozott nyilvánosságra – kiderül, hogy a rendkívül jól fizetett pozíciókon kívül a Meta új alkalmazottainak többsége 150 ezer (kb. 50 millió forint) és 250 ezer dollár (kb. 83 millió forint) közötti alapfizetést kapott.

A H-1B munkavállalói vízummal rendelkező külföldi munkavállalók, akiket speciálist szaktudást igénylő állásokra vesznek fel, körülbelül fele szoftvermérnöki pozíciókba került. A Meta szoftvermérnökei 450 ezer dolláros fizetést is kaphatnak. A mesterséges intelligencia részleg alelnöke pedig 650 ezer dollárt (kb. 214 millió forint) keres.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az adatok csak az éves alapfizetéseket tükrözik, nem tartalmazzák a részvényopciókat, a bónuszokat és az egyéb juttatásokat, amelyek gyakran megduplázhatják vagy megháromszorozhatják a teljes bérezési csomagot.

A kiemelt kutatók számára a Meta állítólag több mint 100 millió (kb. 33 milliárd forint) dolláros teljes csomagot kínál.

