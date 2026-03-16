Kilőttek a Meta Platforms részvényei a húszszázalékos leépítés hírére

A Meta Platforms részvényei 3 százalékkal emelkedtek hétfőn az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Reuters arról számolt be, hogy a közösségi médiaóriás a mesterséges intelligenciára fordított jelentős kiadásai ellensúlyozására munkaerőállománya 20 százaléka - vagy akár még ennél is több alkalmazott - elbocsátására készül.

Húszszázalékos leépítés jöhet a Meta Platformsnál / Fotó: NurPhoto via AFP

Régen volt ilyen létszámcsökkentés a Meta Platformsnál

Ha a Meta megelégszik a 20 százalékos számmal, a leépítések már akkor is a legnagyobbak lesznek a 2022 végi és 2023 eleji, a „hatékonyság évének” nevezett átszervezés óta, amikor 21 000 munkahely szűnt meg.

Miután korábban lemaradt a mesterséges intelligencia felhasználása iránti versenyben, a Meta az elmúlt években jelentős összegeket költött a felzárkózásra.

A vállalat idén 135 milliárd dollárt fordítana AI-célú tőkekiadásra, ami nagyjából a tavalyi kétszerese lenne.

A kiadások főként a mesterségesintelligencia-modellek betanítására és a futtatáshoz szükséges felhőkapacitás biztosítására mennének, ebből egyébként egy hétfőn kötött megállapodás értelmében 27 milliárd dollárt költhet a Nebius szolgáltatásaira.

Bár a költések elősegítették a Meta hirdetési eszközeinek fejlesztését és fellendítették a hirdetések értékesítését, a cég még nem vezetett be olyan AI-modellt, amely kihívást jelenthetne az iparágvezető

OpenAI,

Anthropic,

vagy akár a Google számára.

A Meta amúgy jelenleg egy új modellen, az Avocadón dolgozik, de ennek a modellnek a teljesítménye is elmaradt eddig a várakozásoktól.

Egy 20 százalékos létszámcsökkentés körülbelül 6 milliárd dolláros költségmegtakarítást, vagyis a korrigált alaptevékenység eredményének 5 százalékos növekedését jelenthetné

– mondta Barton Crockett, a Rosenblatt Securities elemzője.

A leépítéseknek azonban nem kell 20 százaléknál megállniuk. A jövőben folytathatóak lesznek az elbocsátások, ha a mesterséges intelligencia valóban kedvező hatással van a termelékenységre

- tette hozzá.

A Meta, amelynek december végén összesen 79 000 alkalmazottja volt, pénteken a Reuters megkeresésére azt válaszolta, hogy a létszámcsökkentésről szóló hír

egy spekulatív jellegű jelentés elméleti megközelítésekről.

A részvények mindenesetre 631,5 dollárra drágultak. Idén eddig 7 százalékkal gyengültek, miután 2025-ben közel 13 százalékkal erősödtek.