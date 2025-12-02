Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF327.65 -0.16% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF89.94 -0.14% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 +0.01% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF327.65 -0.16% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF89.94 -0.14% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24% BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fegyverkezés
izraeli háború
védelmi ipar
orosz-ukrán háború
SIPRI

Németország ujjong: megtalálta az autóipar utódját – máris 36 százalékos növekedést ért el

Rekordot döntött 2024-ben a 100 legnagyobb hadiipari vállalat bevétele. A SIPRI legfrissebb tanulmánya alapján a globális konfliktusok voltak a hadiipar fő támaszai.
VG/MTI
2025.12.02, 19:44

A világ tovább fegyverkezik, és szinte minden ország fegyvergyártói profitálnak ebből. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) legfrissebb adatai alapján a világ 100 legnagyobb hadiipari vállalata 2024-ben inflációval korrigált értéken 5,9 százalékkal, összesen 679 milliárd dollárra növelte fegyver- és katonai szolgáltatási bevételét, ami minden idők legmagasabb értéke.

Németország ujjong: megtalálta az autóipar utódját, máris 36 százalékos növekedést ért el – így már nem is hiányoznak a bezárt gyárak védelmi ipar, fegyverkezés
Az autóipar szenved, a hadiipar viszont virágzik / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Lorenzo Scarazzato, a SIPRI kutatója szerint a fő hajtóerőt a geopolitikai feszültségek jelentették, mint az orosz-ukrán háború és az izraeli háború. Emiatt számos vállalat új gyártósorokat indított, gyárakat épített, leányvállalatokat alapított vagy versenytársakat vásárolt fel a megnövekedett igények kielégítésére.

A svéd intézet összeállításból kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok továbbra is dominál, ugyanis a top 100 vállalat közül 39 amerikai cég, melyek összesen 334 milliárd dolláros bevételt könyvelhettek el 3,8 százalékos növekedéssel. Az élen változatlanul a Lockheed Martin áll, mögötte az RTX és a Northrop Grumman. Először került be a ranglistára Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX a 77. helyen; védelmi bevétele egy év alatt több mint a duplájára, 1,8 milliárd dollárra nőtt.

Európa (Oroszország nélkül) hadiipari bevétele 13 százalékkal 151 milliárd dollárra ugrott, ez főleg az ukrajnai háborúnak és Oroszország növekvő fenyegetésének tudható be. A négy német tőzsdei védelmi vállalat – a Rheinmetall (20.), a ThyssenKrupp (61.), a Hensoldt (62.), a Diehl (67.) – összesen 36 százalékos növekedéssel 14,9 milliárd dolláros forgalmat ért el – emelte ki a TagesSchau.

A háborúk is táplálták a hadiipart

Az nem okozott nagy meglepetést, hogy az orosz-ukrán háború mindkét hadban álló félnél jelentősen növelte a bevételeket:

  • az ukrán JSC Ukrainian Defense Industry forgalma 41 százalékkal 3 milliárd dollárra,
  • az orosz Rostec és United Shipbuilding Corporation együttesen 23 százalékkal 31,2 milliárd dollárra bővült.

Izrael három hadiipari cége a gázai háború miatti nemzetközi kritikák ellenére 16 százalékkal 16,2 milliárd dollárra növelte bevételét; a külföldi érdeklődés továbbra is magas, 2024-ben új nemzetközi szerződéseket kötöttek.

A SIPRI szerint az egyetlen régió, ahol 2024-ben enyhe csökkenés volt tapasztalható a fegyvereladások terén, Ázsia és Óceánia volt. Ez főként annak a következménye, hogy Kína védelmi ipara visszaesést szenvedett el, az iparágban szereplő a kínai cégek bevétele 10 százalékkal csökkent. Az ázsiai-csendes-óceáni térség összességében 1,2 százalékos mínuszt mutatott (130 milliárd dollár).

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12465 cikk

Izraeli háború

Izraeli háború
2569 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu