Ez most sokkolta a német gazdaságot: csődben a világelső járműipari óriáscég, aggódhat a BMW és a Mercedes – 1000 dolgozó állása szűnhet meg

A tavalyi évhez képest megnőtt a vállalati csődök száma Németországban, különösen a vendéglátóiparban. Most egy régóta működő gyártóvállalat került ebbe a helyzetbe, a hesseni Friedbergben található Erich Jaeger autóipari beszállító ugyanis csődöt jelentett. A cég haszongépjárművekhez gyárt csatlakozókat, és korábban globális piacvezetőnek számított – írja a Frankfurter Rundschau.

Csődöt jelentett az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger / Fotó: Al More

Az anyavállalat, az Ad Capital, a csőd okaként a geopolitikai válságok és a nehéz piaci helyzet következtében meredeken csökkenő árbevételt jelölte meg.

A vállalat jelenleg befektetőket keres. A cél az, hogy a lehető leghamarabb befektetői megoldást találjanak a csoport vagy annak egyes részei számára

– áll a cég április 14-i sajtóközleményben. „Kezdeti célunk az üzleti működés stabilizálása és a szállítási kapacitás biztosítása. Ugyanakkor átláthatóságot teremtünk a pénzügyi helyzettel kapcsolatban, és megvizsgáljuk az átszervezési lehetőségeket.”

A csődeljárás ellenére a cég működése egyelőre minden telephelyen folytatódik. A béreket hónapok óta előfinanszírozták csődeljárás miatti kifizetésekből.

Az Erich Jaeger GmbH hosszú múltra tekint vissza. Az 1927-ben Bad Homburgban alapított vállalat csatlakozórendszereket fejleszt és gyárt autókhoz, teherautókhoz és traktorokhoz. Közel száz év után a vállalat pénzügyi nehézségekbe ütközött. Körülbelül ezer alkalmazottja – közülük 200 Németországban – aggódik az állása miatt. A vállalat legutóbb 77 millió eurós bevételt ért el

Az Erich Jaeger ügyfelei között olyan ismert német vállalatok szerepelnek, mint a Rheinmetall, a BMW, a Volkswagen és a Mercedes. Idetartoznak a nagyobb traktormárkák is.

A gyártóüzemek Németországban, Mexikóban, a Cseh Köztársaságban és Kínában találhatók.

Az Erich Jaegerrel az autóipar válsága újabb áldozatot követelt. Míg egy német autóipari beszállító 2025 végén teljesen beszüntette a termelést, addig a Bosch 22 ezer munkahely megszüntetését jelentette be.

Megalázta Németországot a világhírű járműgyártója, a Daimler Truck: a szomszédban épít új gyárat, otthon ezreket rúg ki – így versenyképesebb

Új összeszerelő üzem létesítését tervezi Csehországban a németországi haszongépjármű-gyártó Daimler Truck, amely a döntést a költségek csökkentésével és versenyképességének javításával indokolta.