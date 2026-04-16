Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07% BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német vállalat
Németország
német gazdaság
autóipar
német autóipar
csőd

Ez most sokkolta a német gazdaságot: csődben a világelső járműipari óriáscég, aggódhat a BMW és a Mercedes – 1000 dolgozó állása szűnhet meg

Tovább mélyül a válság a német iparban. Csődöt jelentett az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger. A közel százéves múltra visszatekintő vállalat a csőd okaként a geopolitikai válságok és a nehéz piaci helyzet következtében meredeken csökkenő árbevételt jelölte meg.
VG
2026.04.16, 07:27
Frissítve: 2026.04.16, 08:11

A tavalyi évhez képest megnőtt a vállalati csődök száma Németországban, különösen a vendéglátóiparban. Most egy régóta működő gyártóvállalat került ebbe a helyzetbe, a hesseni Friedbergben található Erich Jaeger autóipari beszállító ugyanis csődöt jelentett. A cég haszongépjárművekhez gyárt csatlakozókat, és korábban globális piacvezetőnek számított – írja a Frankfurter Rundschau.

csőd Close-up,Shot,Of,A,Bmw,Car,Hood,With,Raindrops,On
Csődöt jelentett az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger / Fotó: Al More

Az anyavállalat, az Ad Capital, a csőd okaként a geopolitikai válságok és a nehéz piaci helyzet következtében meredeken csökkenő árbevételt jelölte meg.

A vállalat jelenleg befektetőket keres. A cél az, hogy a lehető leghamarabb befektetői megoldást találjanak a csoport vagy annak egyes részei számára 

– áll a cég április 14-i sajtóközleményben. „Kezdeti célunk az üzleti működés stabilizálása és a szállítási kapacitás biztosítása. Ugyanakkor átláthatóságot teremtünk a pénzügyi helyzettel kapcsolatban, és megvizsgáljuk az átszervezési lehetőségeket.”

A csődeljárás ellenére a cég működése egyelőre minden telephelyen folytatódik. A béreket hónapok óta előfinanszírozták csődeljárás miatti kifizetésekből. 

Az Erich Jaeger GmbH hosszú múltra tekint vissza. Az 1927-ben Bad Homburgban alapított vállalat csatlakozórendszereket fejleszt és gyárt autókhoz, teherautókhoz és traktorokhoz. Közel száz év után a vállalat pénzügyi nehézségekbe ütközött. Körülbelül ezer alkalmazottja – közülük 200 Németországban – aggódik az állása miatt. A vállalat legutóbb 77 millió eurós bevételt ért el

Az Erich Jaeger ügyfelei között olyan ismert német vállalatok szerepelnek, mint a Rheinmetall, a BMW, a Volkswagen és a Mercedes. Idetartoznak a nagyobb traktormárkák is.

A gyártóüzemek Németországban, Mexikóban, a Cseh Köztársaságban és Kínában találhatók.

Az Erich Jaegerrel az autóipar válsága újabb áldozatot követelt. Míg egy német autóipari beszállító 2025 végén teljesen beszüntette a termelést, addig a Bosch 22 ezer munkahely megszüntetését jelentette be.

Megalázta Németországot a világhírű járműgyártója, a Daimler Truck: a szomszédban épít új gyárat, otthon ezreket rúg ki – így versenyképesebb

Új összeszerelő üzem létesítését tervezi Csehországban a németországi haszongépjármű-gyártó Daimler Truck, amely a döntést a költségek csökkentésével és versenyképességének javításával indokolta.

A stuttgarti központú vállalat közlése szerint európai gyártási hálózatát a cseh–német határ közelében fekvő Cheb városában bővítené egy új telephellyel az évtized végére. Az üzem éves kapacitását mintegy 25 ezer járműre tervezik, és több mint ezer munkahely jöhet létre. A beruházás volumene „alacsony-közepes három számjegyű millió eurós” nagyságrendű a cég közlése szerint.

A vállalat szerint a helyszín logisztikai és költségszerkezeti szempontból egyaránt kedvező feltételeket kínál. A lépés része annak a törekvésnek, hogy a növekvő modellválaszték és komplexitás mellett hatékonyabbá, rugalmasabbá és ellenállóbbá tegyék a gyártást.

A beruházás illeszkedik a Cost Down Europe nevű költségcsökkentési programhoz, amelynek keretében a Daimler Truck 2030-ig több mint egymilliárd euróval kívánja mérsékelni működési költségeit Európában. A cég Németországban mintegy ötezer munkahely megszüntetését tervezi.

A Daimler Truck pénzügyi teljesítménye romlott az elmúlt időszakban: a vállalat nyeresége 2025-ben 34 százalékkal csökkent, miközben az értékesítése is visszaesett, hasonlóan a 2024-es évhez.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
