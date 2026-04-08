Végre, totális fordulat: szerdán reggel bezuhant az olaj ára, hol van már a 100 dolláros hordó – ennyit számít az iráni tűzszünet

Az olaj világpiaci ára szerda reggelre hordónként 100 dollár alá esett, miután az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy megállapodott Iránnal egy kéthetes tűzszünetről, amelynek feltétele a Hormuzi-szoros azonnali és biztonságos újranyitása.

A Brent határidős jegyzése 14,51 dollárral, azaz 13,3 százalékkal hordónként 94,76 dollárra csökkent, a WTI nyersolaj ára pedig 17,16 dollárral, azaz 15,2 százalékkal mérséklődött, és 95,79 dollárra esett vissza hordónként – számolt be róla a Reuters.

Donald Trump bejelentése nem sokkal azelőtt történt, hogy lejárt volna az Irán számára szabott határidő a Hormuzi-szoros megnyitására. Az amerikai elnök korábban többször is arról beszélt, hogy ha addig nem születik megállapodás, akkor Teheránnak kiterjedt támadásokkal kellett volna szembenéznie polgári infrastruktúrája ellen.

„Ez egy kétoldalú TŰZSZÜNET lesz!” – írta a közösségi oldalán Trump, miután kedden korábban még azt posztolta, hogy: „egy egész civilizáció pusztul el ma éjjel”, ha követeléseit nem teljesítik.

Irán közölte, hogy felfüggeszti támadásait, ha az ellene irányuló támadások is megszűnnek, és hogy a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás két héten át biztosított lesz az iráni fegyveres erőkkel összehangoltan – derült ki Abbasz Aragcsi külügyminiszter szerdai közleményéből. Ugyanakkor több öböl menti állam rakétaindításokat és dróntámadásokat azonosított, illetve figyelmeztette a lakosságot, hogy keressen menedéket.

Enyhült a nyomás az olajpiacon, de még nincs teljes megnyugvás

„Még egy békemegállapodás esetén is előfordulhat, hogy Irán a jövőben gyakrabban fenyegeti a Hormuzi-szorost, és a piac a továbbiakban magasabb kockázatot fog beárazni” – vélekedik Saul Kavonic, az MST Marquee elemzője.

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja márciusban minden idők legnagyobb havi olajáremelkedését okozta, több mint 50 százalékos drágulással. Volt idő, amikor mindkét olajfajta ára bővel a hordónkénti 100 dolláros ár fölött mozgott.