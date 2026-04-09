Váratlan bejelentés: újraindult a legnagyobb olajfinomító Magyarország szomszédjában, húszmillióan lélegeztek fel – de nincs vége az üzemanyagválságnak

Újraindult a Petromidia, Románia legnagyobb olajfinomítója, miután a tulajdonos, a Rompetrol karbantartás miatt leállította. Az olajfinomító üzembe helyezését Bogdan Ivan energiaügyi miniszter jelentette be hétfőn. Szerinte rekordidő alatt végezték el a karbantartási munkálatokat, a benzin- és gázolaj-ellátás zavartalanul folytatódik.

Hiába az üzemanyagválság, Románia rengeteg olajat finomít / Fotó: Vlad Ispas

Románia nem áll le az olajfinomítással

A tárcavezető tájékoztatása alapján a Petromidia fedezi a belföldi benzin- és gázolajfogyasztás mintegy 27 százalékát. Tavaly mintegy 5,9 millió tonnát finomított, amiből csaknem 5,4 millió tonna nyersolaj volt, és nagyjából 5,8 millió tonna készterméket állított elő (1,6 millió tonna benzint és 2,52 millió tonna gázolajat) – közölte a Maszol.

A rendelkezésre álló mennyiségeket elsősorban a saját töltőállomás-hálózat felé irányítják, hogy biztosítsák a folyamatos üzemanyag-ellátást. Ugyanakkor, ahol egyedi, kritikus helyzetek merülnek fel, megvan a kapacitás a szükséges mennyiségek gyors mozgósítására a kereslet fedezésére – olvasható a miniszter Facebook-bejegyzésében.

Bogdan Ivan hangsúlyozta: a rendszer működik, a készleteket felelősen kezelik, az ellátás pedig normál körülmények között folytatódik.

Üzemanyagválság a köbön

Keleti szomszédunkban

márciusban a fuvarozók számára csaknem egyharmadra emelték az idén visszatérítendő jövedéki adót, ami több mint 600 millió lejes terhet ró a költségvetésre.

A gazdák számára meghosszabbították a 2,7 lej literenkénti jövedékiadó-visszatérítést. Ez idén több mint 1,5 milliárd lejes költségvetési teher.

A pénteki kormányülésen sürgősségi rendeletet fogadtak el, amely 11 százalékkal, literenként 30 banival csökkenti a standard gázolaj jövedéki adóját.

Az utóbbi intézkedés nyomán jövő keddtől alacsonyabb lesz az ár a kutaknál. Közel havi 700 millió literes fogyasztás mellett ez hozzávetőleg havi 200 millió lejbe kerül a költségvetésnek. „Ez nem nagy csökkentés, de jelenleg ennyit engedhetünk meg magunknak” – magyarázta Bolojan.

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Romániáról – egyetlen hajszálra van a bóvlitól

Szombat hajnalban megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságának BBB mínusz/A-3 szintű besorolását az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy várakozása szerint a négypárti román kormánykoalíció a gazdasági növekedés gyengülése és a közel-keleti háború miatt emelkedő üzemanyagárak másodkörös inflációs hatásai ellenére haladást tud elérni a tervezett költségvetési intézkedések végrehajtásában, amelyeket azzal a céllal hirdetett meg, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány a 2024-ben mért 9,4 százalékról 2027-ben 5,5 százalékra csökkenjen.