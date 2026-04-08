Magyar akarna lenni, aki az üzemanyag ára alapján dönti el, hol éljen – itt vannak a többiek

Ha egyedül az üzemanyag ára alapján döntenénk, akkor Oroszországban, Fehéroroszországban vagy az Egyesült Államokban kellene élnünk, de vannak más szempontjaink is. Az első két országban a magyarországi, literenként 595 forintos védett ár feléért (átszámolva 273, illetve 293 forintért), a harmadikban a kétharmadáért (377 forintért) mérik a benzint. Nem túl fájdalmas tankolni Grúziában (425 forint) és Törökországban (465 forint) sem a Holtankoljak táblázata szerint.

Bár a benzin és a gázolaj magyarországi piaci ára az európaiak között a magasabbak között van, a piaci árat csak az idelátogató külföldieknek kell fizetniük. A hazai autósok március 10. óta védett áron tankolhatnak, egy nemzetközi összehasonlításban pedig ebből kell kiindulni. Magyarország mellett más országok kormányai hoztak bizonyos védő intézkedéseket azért, hogy az országban legyen elég üzemanyag, és az ára ne fusson az egekbe. Görögországban például üzemanyagár-támogatást kapnak az alacsonyabb jövedelműek, több országban csökkentették az üzemanyagok adóját, szintén több helyen korlátozzák e termékek kivitelét, Németország 5 milliárd eurós segélycsomagról döntött, amely literenként 20 centes támogatást nyújt a szállítmányozóknak, mezőgazdasági termelőknek és a halászoknak, és az ársapka is több országban terítékre került.

A nemzetközi olajár a döntő

Egy országban az üzemanyagok ára sok mindenen múlik. Például, hogy

mennyire diverzifikált az ország beszerzése a szállítási irányok és a források oldaláról,

mennyire önellátó az ország, illetve importfüggő üzemanyagból,

milyen éles a verseny a benzinkúthálózatai között,

a szabályozás mekkora adókat ró a termékekre és a forgalmazóira,

de mindenekelőtt azon, hogy hogyan alakul a kőolaj világpiaci ára.

A kőolaj világpiaci ára az iráni katonai konfliktus miatt nagyon elszabadult az elmúlt hetekben, de talán éppen most – Donald Trump amerikai elnök 15 napra elrendelt tűzszünete nyomán – egy időre fordulhat a trend.

Néhány ország ne is reméljen üzemanyag-turistákat

Az általános drágulással kialakult helyzetben most a hollandiai benzin a legdrágább, a literenkénti ára 903 forintnak felel meg. Ez a magyarországi védett ár másfélszerese! A 900 forintot közelíti a dániai ár is, továbbá a 800-at öt országé, ezek Németország, Albánia, Görögország, Norvégia és Finnország. Literenként 700 forint fölött jár nyolc olyan további ország benzinára, amelyek közé már becsúszott két volt szocialista is: Bulgária és Észtország. Nagyjából kicsit ezen árszint alatt jár a hazai, 685 forintos piaci benzinár is, de a magyar autósok nem ezt, hanem az 595 forintos védett árat fizetik. A védett ár bevezetésével tizenöt európai ország autósainál kerültek jobb helyzetbe a magyarok, illetve azonos szintre a montenegróiakkal.