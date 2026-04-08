A magyar papír vezette a táncot a pesti parketten, míg a forint óriási szkanderben volt nyerő

Délelőtt megtorpant a magyar deviza,

ami a vártnál mérsékeltebb inflációs adattal magyarázható:

a jegybank komfortzónájában maradó infláció erősíti a kamatvágási várakozásokat,

mert a carry spekulánsok már azt árazzák, hogy az MNB kivágja a forint alól a kamatelőnyt.

Napközben aztán újra erősödött a magyar deviza, s az euró-forint kora délután már 374,47 közelében járt. Vagyis

keményen leszúrt a 375,70-es támasz alá.

Majd visszatért a támasz fölé: 375,8 és 376,6 között oldalazott. Végül 376,25 közelében zárt.