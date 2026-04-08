Deviza
EUR/HUF376,08 -0,3% USD/HUF321,96 -0,26% GBP/HUF432,15 -0,09% CHF/HUF407,5 -0,2% PLN/HUF88,58 +0,11% RON/HUF73,83 -0,29% CZK/HUF15,43 +0,17% EUR/HUF376,08 -0,3% USD/HUF321,96 -0,26% GBP/HUF432,15 -0,09% CHF/HUF407,5 -0,2% PLN/HUF88,58 +0,11% RON/HUF73,83 -0,29% CZK/HUF15,43 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63% BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
tőzsdezárás
forint
tőzsde

A magyar papír vezette a táncot a pesti parketten, míg a forint óriási szkanderben volt nyerő

40 milliárdos forgalommal ralizott nagyott az OTP. Bizonyítva, még mindig a bankrészvény a magyar papír. A hazai blue chipek közül csak az olajon elcsúszó Mol szenvedett. Míg a magyar devizát a kamatvágási reményeket keltő inflációs adat sem tudta megfékezni.
Faragó József
2026.04.08, 17:26
Frissítve: 2026.04.08, 18:11

A BUX 129 700 pont felett zárt, közel 3 százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe ezzel alulteljesítette a közel 5 százalékot pattanó német DAX indexet, s nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. A blue chipek közül az olajárak zuhanása miatt beadott Mol húzta lefelé a budapesti indexet. Az erős forintot még a kamatvágási reményeket keltő inflációs adat sem tudta megfékezni.  

pesti parkett
 Pesti parkett: az OTP vezette a táncot  / Fotó: Vémi Zoltán

Tűzszünet: egekbe szálltak az amerikai tőzsdeindexek

  • A klasszikus Dow Jones ipari átlag 1300 pontott pattant, ami majd 2 és fél százalékos emelkedés. 
  • A technológiai fókuszú Nasdaq Composite 2 és fél százalékot is meghaladó pluszba lendült.
  • A széles piacot leképező S&P 500 is bő 2 százalékot emelkedett.
  • Míg a kis kapitalizációjú részvéyneket tömörítő Russell 2000 bő 3 százalékkal kapaszkodott feljebb.

Még nem indult meg a Hormuzi-szorosban a hajóforgalom, de már a lehetőségtől is 14-16 százalékot zuhantak a nyersolaj benchmarkok.   

  • A Brent olajat 93 dollár közelében,
  • a Crude olajat pedig 94 dollár közelében jegyezték. 

A 10 éves amerikai referencia államkötvények hozama süllyedt.

Pesti parkett: csak a Mol nem szárnyalt a blue chipekkel

 

Az OTP 39 700 forintig emelkedett, ami 5 százalékot meghaladó plusz. 

Az OTP a magyar papír, Londonból is ezt nézik, a rali a magyar eszközök pozitív megítélését jelzi.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 39 700 HUF 0 / +5,53 %
Forgalom: 40 070 446 130 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 4 ezer forint alá csúszott, 

a bő fél százalékos mínusz az olajárak zuhanásának számlájára írható.

  

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 998 HUF 0 / -0,55 %
Forgalom: 2 337 371 970 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 12 590 forintog kapaszkodott, ami bő 3 százalékos plusz.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 590 HUF 0 / +3,11 %
Forgalom: 3 852 675 500 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2 232 forintig jutott, ami majd 2 százalékos emelkedés.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 232 HUF 0 / +1,92 %
Forgalom: 1 521 176 232 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb papírok közül ralizott a Rába és a Waberer's, míg a 4iG-t és az OPUS-t lejtőre küldték az eladók.

A turbó certifikátok nagyon megszenvedték a háborús feszültségek kiárazódását. 

Nagyot szkanderezett a forint

A hajnali órákban újabb forinterősödési hullám indult az iráni tűzszünetről érkező hírek hatására, és az euró-forint tesztelte a 375,70-nál húzódó támaszt. Onnan visszapattant a jegyzés, a következő ellenállás 378,46-nál látszik

 – írta az Equilor a befektetőknek szóló feljegyzésében. Hozzátéve: a technikai kép alapján nyílhat még tér lefelé: a következő támasz szint 372,93-nál feszül. De 

a volatilitás továbbra is magas maradhat. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Délelőtt megtorpant a magyar deviza,

 ami a vártnál mérsékeltebb inflációs adattal magyarázható:

  • a jegybank komfortzónájában maradó infláció erősíti a kamatvágási várakozásokat, 
  • mert a carry spekulánsok már azt árazzák, hogy az MNB kivágja a forint alól a kamatelőnyt. 

Napközben aztán újra erősödött a magyar deviza, s az euró-forint kora délután már 374,47 közelében járt. Vagyis 

keményen leszúrt a 375,70-es támasz alá.

 Majd visszatért a támasz fölé: 375,8 és 376,6 között oldalazott. Végül 376,25 közelében zárt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
