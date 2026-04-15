Magyar Péter élő adásban a közmédiában: egyből összeveszett a Kossuth rádió riporterével – „Egy kérdést legalább megenged?”

A kormányalakítás után egyik első lépésünk az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a szolgáltatását – mondta Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Pártjának miniszterelnök jelöltje a Kossuth Rádióban adott interjújában.

Mint mondta, benne nincs bosszúvágy, vagy személyes revans. Szerinte hiába gyalázták, a családját, a hozzá közel állókat. A pártelnök felsorolta a terveit: új médiatörvény, új médiahatóság, és a szakmai feltételek kialakítása. A műsor elején többször is egymás szavába vágott Magyar Péter és a riporter. A műsorvezető többször is kikérte személyes hangnemet és jelezte, hogy kérdezni is szeretne, míg a miniszterelnök jelölt szerint ő csak végig akarta mondani gondolatmenetét és jelezte, hogy másfél éve nem hívták be a közmédiába.

Nem igaz, hogy nem hívtuk meg

– válaszolta a műsorvezető, hozzátéve, hogy többször is küldtek meghívót Magyar Péternek. Erre Magyar úgy reagált, hogy nem megy bele ebbe a játékba.

A beszélgetés ezután kicsit visszatért a hagyományos mederbe, Magyar a Tisza terveiről elmondta, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint létrehoznak egy másik korrupcióellenes hivatalt is, és húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak minden képviselő és családtagjai ellen. „Egy kérdést legalább engedjen meg” – szólt közbe a műsorvezető.

Magyar Péter azonban folytatta monológját: elmondta, hogy beindítják a magyar gazdaságot, és a kórházfejlesztéseket is ígért. A sajtó szerinte tiltott állami támogatását azonnal megszüntetik.

Magyar Péter ígéretet tett a rezsicsökkentés fenntartására és kiterjesztésére, hozzátéve: a tűzifa áfájának csökkentését is tervezik.

Az energiapolitikáról is kérdezték Magyar Pétert

A lehető legolcsóbb ár, a biztonság és a fenntarthatóság a legfontosabb szempontok – fejtette ki Magyar Péter az energiaellátásról. Céljuk, hogy nemzetközi konfliktusok és háború esetén se sérüljön az ország ellátása.

Kérdésre elmondta, hogy nem beszélt Zelenszkij elnökkel, ugyanis nem vagyok beiktatott miniszterelnök. Orbán Viktornak minden joga és lehetősége megvan erre. Több mint egy hónapja felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy menjenek el és nézzék meg.