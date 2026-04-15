Trump meglepő nyilatkozatot tett: először mondta el, mit gondol Magyar Péterről – elmagyarázta, miért nem ő jött Magyarországra

Donald Trump amerikai elnök nem fejezte ki aggodalmát Orbán Viktor választási veresége miatt, és elismerően szólt a leendő miniszterelnökről, Magyar Péterről az ABC Newsnak adott interjújában.

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről / Fotó: AFP

Trump szerint az új kormányfő jó munkát fog végezni. Trump azt mondta, nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra JD Vance alelnök helyett. „Jelentős hátrányban volt” – mondta Trump.

„Ebben az ügyben nem voltam annyira érintett. Viktor azonban jó ember” – tette hozzá az amerikai elnök. Trump szerint Orbán remek munkát végzett a migráció terén.

Az amerikai alelnök is megszólalt a magyar választások kapcsán

JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke is megszólalt a Fidesz veresége kapcsán. Amerika második számú vezetője szerint Orbán Viktor transzformatív vezető, és 16 éven át jelentősen befolyásolta az ország fejlődését. A FoxNewsnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök egy csodálatos ember, aki nagyon jó munkát végzett.

„Az egyik ok, amiért támogattuk őt a választásokon, nem az volt, hogy nem értettük a közvélemény-kutatásokat. Tudtuk persze, hogy Orbán valószínűleg veszíteni fog. De úgy döntöttünk, hogy cselekszünk, mert ő volt az egyik azon kevés európai vezető közül, akik hajlandók voltak szembeszállni a brüsszeli bürokráciával, amely ártott az Egyesült Államoknak. Amikor európai tisztviselők támadták az amerikai vállalatokat, Orbán gyakran az egyetlen volt, aki felszólalt az amerikai érdekek mellett, és megvédte azokat” – hangsúlyozta Vance.

Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy magyarországi útja nem Orbán könnyű győzelmének elvárásával függött össze. Szerinte a cél egy olyan személy támogatása volt, aki régóta támogatja az Egyesült Államokat. Hozzátette, hogy az ügy nem Oroszországról vagy általában véve Európáról szól.

Az Egyesült Államok érdekeiről van szó, és arról, hogy a magyar miniszterelnök megbízható partner mind számára, mind Donald Trump elnök, mind pedig általában véve az Egyesült Államok számára. Hozzátette: biztos benne, hogy jól tudnak majd együttműködni az új magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel is.