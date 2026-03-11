Deviza
Porsche
autóipar
Volkswagen

Folytatódik a Volkswagen csoport kálváriája: már az eddig nyereséges Porsche is szenved

A Volkswagen csoport a nehéz iparági körülmények miatt szorult helyzetben van, a következő években jelentős átalakulás és leépítés várható. A viharos 2025-ös év a Porschét sem kímélte.
Nagy Krisztián
2026.03.11., 21:04

A Volkswagen csoport évek óta nehézségekkel küzd, melynek legfőbb oka az energiaárak emelkedése, valamint az európai autóipar kényszerű elektrifikációja, amiből most a vállalatcsoporthoz tartozó Porsche kénytelen visszatáncolni.

Fotó: Robert Michael / DPA / AFP

A vállalatcsoport márkáinak kulcsemeberei bizakodó nyilatkozatokat adnak ugyan, azonban a tőzsdepiaci mozgások arra engednek következtetni, hogy a befektetők elvesztették bizalmukat a német autógyártóval szemben és beárazták az elmúlt évek inkonzisztens teljesítményét.

Mi lesz veled Porsche? 

A Porsche 2026-ra 5,5–7,5 százalék közötti árbevétel-arányos nyereséget prognosztizál, ami előrelépésnek tűnhet a 2025-ös 1,1 százalékos adathoz képest, ám érdemes hozzátenni, hogy a 2024-es eredmény 14,1 százalék volt. 

A jelenlegi kihívásokra lehetőségként tekintünk és előnyünkre fordítjuk

 − mondta Michael Leiters, aki január 1-jén vette át a vállalat vezetését a Oliver Blumetól. 

A frissen kinevezett igazgató arra is kitért, hogy tervei szerint újrapozícionálják a Porschét, átalakítják a vállalat működését, valamint termékeiket még vonzóbbá teszik a potenciális vásárlók számára. Úgy gondolja, hogy a magas profitot hozó modellek száma akár bővülhet is. 

Az előző évi profitmarzs (1,3 százalék), valamint az idei évi előrejelzések is elmaradnak az elemzők várakozásaitól. 

A vállalat a tavalyi évre javasolt, részvények után járó osztalékok mértékét is csökkentette ami a módosítás után az alábbiak szerint alakult: 

  • 1 euró törzsrészvényenként 
  • 1,01 euró elsőbbségi részvényenként. 

Az eredményt összesítve 3,9 milliárd euró rendkívüli költség terhelte, melyből 2,4 milliárd euró az elektromos átállás leállításából, 700 millió euró pedig vámköltségekből származott.

Leépítések várhatók a Volkswagen csoportnál 

A 2024 végén kötött bérmegállapodás értelmében a Volkswagen kizárja a gyárbezárásokat és a kényszerű elbocsátásokat. A Volkswagen ugyanakkor 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen márka németországi egységeinél, elsősorban természetes fluktuációval és önkéntes programokkal. Cavallo elismerte, hogy az átalakítás jelentős változásokat hoz majd a vállalat működésében, ugyanakkor a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése. 

Az üzemi tanács vezetője beszédében bírálta, hogy a vállalat egyes márkái − így az Audi és a Porsche − túl nagy önállóságát is. 

Azt is hozzátette, hogy a jövőben Wolfsburgnak ismét a működés központi irányítási pontjává kell válnia, mert az egyes márkák különutas döntései akadályozzák a szinergiák kihasználását és arra kérte a vállalatvezetést, hogy határozottabban lépjen fel a márkák közötti koordináció erősítése érdekében. 

A wolfsburgi üzemi gyűlésen a dolgozók először láthatták a kilencedik generációs Golf elektromos változatának körvonalait is. Ez a modell a tervek szerint az évtized végén kerül gyártásba a mára ikonikussá vált üzem falai közt. 

A Golf-széria jelenleg aktuális, nyolcadik generációjának összeszerelése 2027-től Mexikóban folytatódik, ezzel helyet adva az elektromos modellek gyártásához szükséges átalakításoknak. 

A vállalat januárban bejelentett mintegy hatmilliárd eurós szabad készpénzáramlásból jutalmazza a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozókat. Ennek részleteiről a vezetés várhatóan csak a jövő héten esedékes üzemi tanácsi választások után dönt − zárta beszédét Daniela Cavallo.

 

6 perc
