A Volkswagen csoport évek óta nehézségekkel küzd, melynek legfőbb oka az energiaárak emelkedése, valamint az európai autóipar kényszerű elektrifikációja, amiből most a vállalatcsoporthoz tartozó Porsche kénytelen visszatáncolni.

Folytatódik a Volkswagen csoport kálváriája: már az eddig nyereséges Porsche is szenved / Fotó: Robert Michael / DPA / AFP

A vállalatcsoport márkáinak kulcsemeberei bizakodó nyilatkozatokat adnak ugyan, azonban a tőzsdepiaci mozgások arra engednek következtetni, hogy a befektetők elvesztették bizalmukat a német autógyártóval szemben és beárazták az elmúlt évek inkonzisztens teljesítményét.

Mi lesz veled Porsche?

A Porsche 2026-ra 5,5–7,5 százalék közötti árbevétel-arányos nyereséget prognosztizál, ami előrelépésnek tűnhet a 2025-ös 1,1 százalékos adathoz képest, ám érdemes hozzátenni, hogy a 2024-es eredmény 14,1 százalék volt.

A jelenlegi kihívásokra lehetőségként tekintünk és előnyünkre fordítjuk

− mondta Michael Leiters, aki január 1-jén vette át a vállalat vezetését a Oliver Blumetól.

A frissen kinevezett igazgató arra is kitért, hogy tervei szerint újrapozícionálják a Porschét, átalakítják a vállalat működését, valamint termékeiket még vonzóbbá teszik a potenciális vásárlók számára. Úgy gondolja, hogy a magas profitot hozó modellek száma akár bővülhet is.

Az előző évi profitmarzs (1,3 százalék), valamint az idei évi előrejelzések is elmaradnak az elemzők várakozásaitól.

A vállalat a tavalyi évre javasolt, részvények után járó osztalékok mértékét is csökkentette ami a módosítás után az alábbiak szerint alakult:

1 euró törzsrészvényenként

1,01 euró elsőbbségi részvényenként.

Az eredményt összesítve 3,9 milliárd euró rendkívüli költség terhelte, melyből 2,4 milliárd euró az elektromos átállás leállításából, 700 millió euró pedig vámköltségekből származott.

Leépítések várhatók a Volkswagen csoportnál

A 2024 végén kötött bérmegállapodás értelmében a Volkswagen kizárja a gyárbezárásokat és a kényszerű elbocsátásokat. A Volkswagen ugyanakkor 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen márka németországi egységeinél, elsősorban természetes fluktuációval és önkéntes programokkal. Cavallo elismerte, hogy az átalakítás jelentős változásokat hoz majd a vállalat működésében, ugyanakkor a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése.

Az üzemi tanács vezetője beszédében bírálta, hogy a vállalat egyes márkái − így az Audi és a Porsche − túl nagy önállóságát is.

Azt is hozzátette, hogy a jövőben Wolfsburgnak ismét a működés központi irányítási pontjává kell válnia, mert az egyes márkák különutas döntései akadályozzák a szinergiák kihasználását és arra kérte a vállalatvezetést, hogy határozottabban lépjen fel a márkák közötti koordináció erősítése érdekében.