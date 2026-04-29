Putyin nevetve nézi: Oroszországon keresztül kaphat gázt a nagy nyugat-európai ország – megüzenték neki, hogy készen állnak

Miközben az Európai Unió 2027-re teljesen le akarja zárni az orosz gázimportot, egyre világosabb, hogy a kontinens legnagyobb gazdaságai továbbra sem tudnak könnyen elszakadni az orosz energiarendszertől. Kazahsztán most jelezte: kész megvizsgálni annak lehetőségét, hogy Olaszország számára Oroszországon és más európai országokon keresztül szállítson földgázt. Bár hivatalos tárgyalások egyelőre nincsenek, Putyin üzenete egyértelmű: ha Európa gázt akar, Moszkvát továbbra sem lehet teljesen kikerülni.

Kairkhan Tutkyshbayev kazah energiaügyi miniszterhelyettes az Interfaxnak nyilatkozva közölte, hogy Kazahsztánnak nincs közvetlen gázszállítási útvonala Olaszország felé, ezért lehetséges megoldásként az orosz és más európai tranzitútvonalak jöhetnek szóba. Hozzátette ugyanakkor, hogy

jelenleg sem Olaszországgal, sem más európai országokkal nem folynak tárgyalások vezetékes gázszállításról.

A miniszterhelyettes szerint ráadásul arról sincs konkrét információ, hogy az európai országok részéről mekkora lenne az igény a kazah földgázra. Emiatt jelenleg nem tartják időszerűnek az export részletes megvitatását. A nyilatkozat mégis figyelemre méltó, mert egy olyan időszakban érkezett, amikor az európai energiabiztonság újra a geopolitikai feszültségek középpontjába került.

Az Európai Unió március 18-án kezdte meg az orosz gázimport fokozatos tilalmát. A jelenlegi menetrend szerint 2027 elejétől teljes tilalom lép életbe az orosz LNG-importokra, míg a vezetékes orosz földgáz behozatalát 2027. szeptember 30-ig teljesen meg kell szüntetni. Brüsszel célja, hogy az orosz energiahordozóktól való függőség végleg megszűnjön, a gyakorlat azonban ennél jóval bonyolultabb.

Olaszország különösen érzékeny helyzetben van. Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli fennakadások miatt ismét nőtt az aggodalom az energiaellátás biztonsága miatt, hiszen a globális LNG-szállítások jelentős része ezen az útvonalon halad át. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök emiatt Algériába utazott, hogy nagyobb gázszállításokról tárgyaljon, és csökkentse az ország kitettségét.

Meloni korábban világossá tette, hogy túl korai lenne az orosz gázhoz való visszatérésről beszélni,

még akkor is, ha a globális energiapiac egyre feszültebb. Ez politikailag érthető álláspont, gazdaságilag azonban egyre nehezebben tartható, különösen akkor, ha a közel-keleti ellátási útvonalak tartósan bizonytalanná válnak.