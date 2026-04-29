Európa végképp lemaradt: brutális bejelentést tett a Gazprom-vezér, Oroszország új gázfolyosót nyit Kína felé – ömleni fog az energia

Oroszország és Kína újabb gázszállítási útvonalat indít. Eközben Európa alternatív forrásokért versenyez.
VG
2026.04.29, 07:23
Frissítve: 2026.04.29, 08:07

Oroszország és Kína újabb gázszállítási útvonal indítására készül: a Gazprom közlése szerint a távol-keleti vezetéken 2027 januárjától évi akár 12 milliárd köbméter földgáz érkezhet Kínába – írja az Interfax.

Európa végképp lemaradt: brutális bejelentést tett a Gazprom-vezér / Fotó: AFP

A projekt előkészítése már zajlik, többek között a dalnyerecsenszki mérőállomásnál telepítik a szükséges berendezéseket. 

A két fél kiemelte, hogy a már működő Szibéria Ereje (Power of Siberia) vezetéken keresztüli szállítás megbízható és rugalmas, a 2025-ös szállítások pedig meghaladták a szerződéses mennyiséget, elérve a 38,8 milliárd köbmétert. 

A jövőben további bővítés is napirenden van: a Szibéria Ereje 2. és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok vezeték megépítésével évente akár 50 milliárd köbméterrel nőhet az exportkapacitás.

Arról is írtunk, hogy nem várt tovább Csehország: több fronton is biztosítaná a gázellátást

Miközben Európa versenyt fut az energiahordozókért, Csehország keleti és nyugati beszállítókkal is meg tudott egyezni.

Csehország akár a gázszükségletének 40 százalékát is fedezheti amerikai és azeri importból a következő években. 

Az azeri kapcsolat különösen fontos. A dél-kaukázusi ország egyre meghatározóbb szereplő az európai energiapiacon, miközben a kereslet folyamatosan nő. Havlícek szerint jelenleg „sorban állnak” az országok az azeri gázért, ezért a sikeres tárgyalásokhoz hosszú távú, akár 10-15 éves szerződések szükségesek. Csehország célja, hogy évente akár 2 milliárd köbmétert vásároljon, a szállítások pedig 2028–2029 körül indulhatnak.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy az Európai Bizottság már 2022-ben megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a szállítások növeléséről. Ennek célja az volt, hogy az Európai Unió csökkentse függőségét más forrásoktól, és stabilabb ellátási struktúrát alakítson ki.

Azerbajdzsán exportkapacitása már most jelentős: 2025-ben 25,2 milliárd köbméter gázt szállított külföldre, ebből 12,8 milliárd köbméter Európába került. 

