Az amerikai részvénypiac köszöni szépen, jól van - Európában viszont méretes eséssel indulhat a nap
Rekordmagasságokból csúszott vissza az ázsiai részvénypiac csütörtökön, az olajárak tovább emelkedtek a Perzsa-öbölben kialakult újabb szállítási problémák miatt. Ez rávilágít a kockázatvállalási hangulat törékenységére – az Egyesült Államok és Irán között továbbra sem született békemegállapodás.
- Az európai részvénypiacok gyenge nyitásra készülnek, a pán-európai határidős index 1,1 százalékos mínuszban állt.
- A Wall Street határidős indexei is estek Ázsiában – 0,5 százalékkal.
- Az előző éjszaka az S&P 500 1 százalékkal,
- a Nasdaq pedig 1,6 százalékkal emelkedett, új zárócsúcsokat elérve.
A jó teljesítményt az erős gyorsjelentési szezonindítás támogatta, ami enyhítette az amerikai fogyasztók állapotával kapcsolatos aggodalmakat az iráni háború miatt emelkedő energiaárak ellenére.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe korábban követte a Wall Street emelkedését, és történelmi csúcsra, 831,56 pontra kapaszkodott fel, ám ezt követően eladási hullám indult.
- Legutóbb 0,5 százalékos csökkenést mutatott.
- A japán Nikkei két napon keresztül új csúcsokat döntött meg, majd csütörtökön 0,9 százalékkal visszaesett.
- Tajvan és Dél-Korea piacai szintén új csúcsokat értek el, mielőtt lefordultak.
- A kínai blue chipek (CSI300) 0,8 százalékkal estek, míg a hongkongi Hang Seng index 1,1 százalékos mínuszba került.
A részvénypiac is megszenvedi az emelkedő olajárakat
A visszaesésért részben az emelkedő olajárak voltak felelősök:
- a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése csütörtökön további 1,4 százalékkal, hordónként 103,3 dollárra nőtt, miután
- az előző nap 3,5 százalékos ugrással ismét 100 dollár fölé került.
Irán szerdán két, a Hormuzi-szoroson keresztül távozni próbáló konténerszállító hajót foglalt le, tovább szigorítva ellenőrzését a kulcsfontosságú vízi útvonal felett. A befektetők azt figyelik, hogy fennmarad-e a törékeny közel-keleti tűzszünet.
A piacok most rendkívül idegesek. Továbbra is egy se háború, se béke helyzetben vagyunk, és ez azt jelenti, hogy már egy meg nem erősített eszkalációs hír is megugraszthatja az olajat és lefelé húzhatja a kockázatos eszközöket
– kommentálta a helyzetet Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája. „Az olaj drágulása – még egyértelmű kiváltó ok nélkül is – azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is rendkívül érzékenyek a geopolitikai kockázatokra” – tette hozzá.
Gyorsjelentési nagyhét a Wall Streeten
A Wall Streeten
- a GE Vernova részvényei 13,75 százalékkal ugrottak meg, miután az energiatechnológiai vállalat az AI-boom hatására megemelte éves bevételi előrejelzését.
- A Boeing több mint 5 százalékkal erősödött a vártnál kisebb negyedéves veszteség után.
- A Tesla az első negyedévben meglepő módon pozitív szabad cash flow-t jelentett, ám az AI-ra és robotikára tervezett jelentősen növekvő kiadásokkal kapcsolatos előrejelzése szkepticizmust váltott ki: a részvény árfolyama a zárás után 2 százalékkal csökkent.
Az amerikai államkötvényhozamok az olajárakkal együtt emelkedtek.
- A kétéves hozam 2 bázisponttal 3,8106 százalékra nőtt,
- a tízéves hozam 3 bázisponttal 4,3214 százalékra emelkedett.
A devizapiac viszonylag nyugodt maradt:
- a dollár megtartotta az előző napi kisebb erősödését.
- Az euró 1,17 dolláron állt, kissé a 10 napos mélypont (1,1691) fölött, miután előző nap 0,3 százalékot gyengült.
- A kockázatérzékeny ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,7147 dollárra csökkent.
A piacok eddig figyelemre méltóan jól kezelték a kockázatokat – és ez akár folytatódhat is. Ugyanakkor a kockázatok listája egyre nő, miközben a megoldások továbbra sem körvonalazódnak
– mondta Laura Cooper, a Nuveen globális befektetési stratégája. „Ez az ellentmondás nem tarthat örökké… Egy ponton az eddig figyelmen kívül hagyott tényezők súlya válhat meghatározóvá” – tette hozzá.