Az amerikai részvénypiac köszöni szépen, jól van - Európában viszont méretes eséssel indulhat a nap

Rekordmagasságokból csúszott vissza az ázsiai részvénypiac csütörtökön, az olajárak tovább emelkedtek a Perzsa-öbölben kialakult újabb szállítási problémák miatt. Ez rávilágít a kockázatvállalási hangulat törékenységére – az Egyesült Államok és Irán között továbbra sem született békemegállapodás.

A medve és a bika a frankfurti tőzsde épülete előtt– eséssel nyithat az európai részvénypiac / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európai részvénypiacok gyenge nyitásra készülnek, a pán-európai határidős index 1,1 százalékos mínuszban állt.

A Wall Street határidős indexei is estek Ázsiában – 0,5 százalékkal.

Az előző éjszaka az S&P 500 1 százalékkal,

a Nasdaq pedig 1,6 százalékkal emelkedett, új zárócsúcsokat elérve.

A jó teljesítményt az erős gyorsjelentési szezonindítás támogatta, ami enyhítette az amerikai fogyasztók állapotával kapcsolatos aggodalmakat az iráni háború miatt emelkedő energiaárak ellenére.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe korábban követte a Wall Street emelkedését, és történelmi csúcsra, 831,56 pontra kapaszkodott fel, ám ezt követően eladási hullám indult.

Legutóbb 0,5 százalékos csökkenést mutatott.

A japán Nikkei két napon keresztül új csúcsokat döntött meg, majd csütörtökön 0,9 százalékkal visszaesett.

Tajvan és Dél-Korea piacai szintén új csúcsokat értek el, mielőtt lefordultak.

A kínai blue chipek (CSI300) 0,8 százalékkal estek, míg a hongkongi Hang Seng index 1,1 százalékos mínuszba került.

A részvénypiac is megszenvedi az emelkedő olajárakat

A visszaesésért részben az emelkedő olajárak voltak felelősök:

a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése csütörtökön további 1,4 százalékkal, hordónként 103,3 dollárra nőtt, miután

az előző nap 3,5 százalékos ugrással ismét 100 dollár fölé került.

Irán szerdán két, a Hormuzi-szoroson keresztül távozni próbáló konténerszállító hajót foglalt le, tovább szigorítva ellenőrzését a kulcsfontosságú vízi útvonal felett. A befektetők azt figyelik, hogy fennmarad-e a törékeny közel-keleti tűzszünet.

A piacok most rendkívül idegesek. Továbbra is egy se háború, se béke helyzetben vagyunk, és ez azt jelenti, hogy már egy meg nem erősített eszkalációs hír is megugraszthatja az olajat és lefelé húzhatja a kockázatos eszközöket

– kommentálta a helyzetet Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája. „Az olaj drágulása – még egyértelmű kiváltó ok nélkül is – azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is rendkívül érzékenyek a geopolitikai kockázatokra” – tette hozzá.