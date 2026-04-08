Deviza
EUR/HUF374,95 -0,6% USD/HUF320 -0,86% GBP/HUF431,22 -0,3% CHF/HUF406,5 -0,45% PLN/HUF88,23 -0,29% RON/HUF73,61 -0,58% CZK/HUF15,38 -0,12% EUR/HUF374,95 -0,6% USD/HUF320 -0,86% GBP/HUF431,22 -0,3% CHF/HUF406,5 -0,45% PLN/HUF88,23 -0,29% RON/HUF73,61 -0,58% CZK/HUF15,38 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 017,81 +2,43% MTELEKOM2 222 +1,44% MOL3 974 -1,16% OTP39 410 +4,54% RICHTER12 540 +2,63% OPUS451,5 -0,78% ANY7 180 +1,11% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 490 -3,12% BUMIX8 908,25 +0,55% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 709,02 +3,85% BUX129 017,81 +2,43% MTELEKOM2 222 +1,44% MOL3 974 -1,16% OTP39 410 +4,54% RICHTER12 540 +2,63% OPUS451,5 -0,78% ANY7 180 +1,11% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 490 -3,12% BUMIX8 908,25 +0,55% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 709,02 +3,85%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
hotel
csődvédelmi eljárás
csőd

Csődöt jelentett Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője: 175 hotel érintett

Idén januárban kért csődvédelmet Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője, amely olyan nemzetközi márkák alatt működtet szálláshelyeket, mint az Accor, Hilton, Marriott, Ibis. A berlini székhelyű Revo Hospitality Group néhány hétig tartó csend után, április elején bejelentette, hogy 175 szállodára vonatkozóan megindítja a saját irányítású csődeljárásokat. Mutatjuk, mire számíthat, ha a 175 hotel egyikében foglalt szobát.
VG
2026.04.08, 14:01
Frissítve: 2026.04.08, 14:34

A szóban forgó 175 szállodát, amelyeknek többsége Ausztriában, illetve Németországban található, egyelőre tovább üzemeltetik, és szobát is ugyanúgy lehet foglalni bennük, mint eddig – írja a Hotel vor9. A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group (korábban HR Group néven ismert) összesen kb. 8300 alkalmazottat foglalkoztat, és 12 európai országban 250 szállodát működtet. Ezzel Európa legnagyobb white-label (azaz külsős, meglévő brandet átvevő) szállodaüzemeltetője, és számos szálláshelye olyan hatalmas globális márkák alatt működik, mint a Hilton, a Marriott, az Accor, a Wyndham és az IHG. De a Vagabond Club, a Hyperion és az Aedenlife is a csoport márkái közé tartozik. 

A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group 12 európai országban 250 szállodát működtet. A képen a vállalat egyik hotelje. Fotó: Andia/Universal Images Group/Getty Images
Több mint száz befektető érdeklődik a Revo iránt

Ami a fizetésképtelenség okait illeti, a csoport elsődlegesen a „gazdasági válságot” nevezte meg, konkrétan pedig azt, hogy a megnövekedett bér-, bérletidíj-, energia- és egyéb költségek óriási terheket rónak a vállalatra, amely 2020-ban túl gyorsan bővült 51-ről 250 szállodára – derül ki az Origo cikkéből.

Amikor a Revo Hospitality Group január közepén benyújtotta a csődeljárás iránti kérelmet, még csupán 140 társaságról volt szó, köztük különböző vagyonkezelő és holdingtársaságokról. Németországban és Ausztriában összesen körülbelül 125 szálloda volt érintett. Ám a néhány napja kiadott közlemény szerint már 175-re nőtt az eljárások száma. 

Az átszervezést végző társaság válságkezelésért felelős ügyvezetői már januárban jelezték, hogy nemzetközi befektetőket kívánnak megkeresni. Akkor úgy gondolták, hogy a csődeljárás megindításával várhatóan tovább fog nőni a befektetők már korábban is tapasztalható érdeklődése a vállalat iránt. A szállodacsoport értékesítése pedig időközben fel is gyorsult – számolt be a Turizmus.com. 

A Revo közleménye szerint 

számos befektető érdeklődik a teljes vállalatcsoport vagy annak jelentős részei iránt.

Az érdeklődőket arra kérték, hogy április elejéig nyújtsák be előzetes ajánlataikat. A várhatóan április végéig tartó második szakaszban érkezhetnek be a kötelező érvényű ajánlatok.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
