Csődöt jelentett Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője: 175 hotel érintett

A szóban forgó 175 szállodát, amelyeknek többsége Ausztriában, illetve Németországban található, egyelőre tovább üzemeltetik, és szobát is ugyanúgy lehet foglalni bennük, mint eddig – írja a Hotel vor9. A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group (korábban HR Group néven ismert) összesen kb. 8300 alkalmazottat foglalkoztat, és 12 európai országban 250 szállodát működtet. Ezzel Európa legnagyobb white-label (azaz külsős, meglévő brandet átvevő) szállodaüzemeltetője, és számos szálláshelye olyan hatalmas globális márkák alatt működik, mint a Hilton, a Marriott, az Accor, a Wyndham és az IHG. De a Vagabond Club, a Hyperion és az Aedenlife is a csoport márkái közé tartozik.

A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group 12 európai országban 250 szállodát működtet. A képen a vállalat egyik hotelje / Fotó: Andia / Universal Images Group / Getty Images

Több mint száz befektető érdeklődik a Revo iránt

Ami a fizetésképtelenség okait illeti, a csoport elsődlegesen a „gazdasági válságot” nevezte meg, konkrétan pedig azt, hogy a megnövekedett bér-, bérletidíj-, energia- és egyéb költségek óriási terheket rónak a vállalatra, amely 2020-ban túl gyorsan bővült 51-ről 250 szállodára – derül ki az Origo cikkéből.

Amikor a Revo Hospitality Group január közepén benyújtotta a csődeljárás iránti kérelmet, még csupán 140 társaságról volt szó, köztük különböző vagyonkezelő és holdingtársaságokról. Németországban és Ausztriában összesen körülbelül 125 szálloda volt érintett. Ám a néhány napja kiadott közlemény szerint már 175-re nőtt az eljárások száma.

Az átszervezést végző társaság válságkezelésért felelős ügyvezetői már januárban jelezték, hogy nemzetközi befektetőket kívánnak megkeresni. Akkor úgy gondolták, hogy a csődeljárás megindításával várhatóan tovább fog nőni a befektetők már korábban is tapasztalható érdeklődése a vállalat iránt. A szállodacsoport értékesítése pedig időközben fel is gyorsult – számolt be a Turizmus.com.

A Revo közleménye szerint

számos befektető érdeklődik a teljes vállalatcsoport vagy annak jelentős részei iránt.

Az érdeklődőket arra kérték, hogy április elejéig nyújtsák be előzetes ajánlataikat. A várhatóan április végéig tartó második szakaszban érkezhetnek be a kötelező érvényű ajánlatok.