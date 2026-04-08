Deviza
EUR/HUF376,22 -0,26% USD/HUF321,96 -0,26% GBP/HUF432,53 0% CHF/HUF408 -0,08% PLN/HUF88,55 +0,07% RON/HUF73,88 -0,22% CZK/HUF15,43 +0,22% EUR/HUF376,22 -0,26% USD/HUF321,96 -0,26% GBP/HUF432,53 0% CHF/HUF408 -0,08% PLN/HUF88,55 +0,07% RON/HUF73,88 -0,22% CZK/HUF15,43 +0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 092,19 +2,49% MTELEKOM2 232 +1,88% MOL3 990 -0,75% OTP39 470 +4,69% RICHTER12 520 +2,48% OPUS445 -2,25% ANY7 210 +1,53% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 700 +1,49% BUMIX8 928,76 +0,78% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 698,03 +3,43% BUX129 092,19 +2,49% MTELEKOM2 232 +1,88% MOL3 990 -0,75% OTP39 470 +4,69% RICHTER12 520 +2,48% OPUS445 -2,25% ANY7 210 +1,53% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 700 +1,49% BUMIX8 928,76 +0,78% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 698,03 +3,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
tárgyalásos út
JD Vance
iráni háború

Ezért marad tovább JD Vance: nagyot emel budapesti látogatása súlyán, hogy innen hová tart

Az alelnök kulcsszerepet játszott az iráni tűzszünetben. JD Vance most még fontosabb feladatot kap.
VG
2026.04.08, 15:05
Frissítve: 2026.04.08, 15:15

JD Vance amerikai alelnök veszi át az amerikai tárgyalóküldöttség vezetését, amelyik pénteken egyeztet az irániakkal a végleges tűzszünetről. Tárgyalópartnere az INSA teheráni hírügynökség jelentése szerint Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke lesz.

JD Vance marco rubio donald trump
JD Vance és Marco Rubio is nagyobb szerepet kap az iráni háború lezárásában / Fotó: AFP

Vance hírügynökségi jelentések szerint Budapestről utazik egyenesen a pakisztáni fővárosba, Iszlámábádba az egyeztetésekre. Ez lehet az egyik oka annak, hogy egy nappal meghosszabbították az amerikai politikus magyarországi látogatását.

Vance Budapesten tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel, több fronton is erős üzeneteket fogalmazott meg. Bírálta az Európai Uniót, kiállt Magyarország mellett, és részletesen beszélt az iráni helyzetről, valamint az orosz–ukrán háborúról is.

Budapesti tárgyalásai közepette kulcsszerepet játszott a 15 napos tűzszünet tető alá hozása ügyében is, Marco Rubio külügyminiszter mellett – ezt maga Donald Trump elnök is megerősítette.

„Marcóval, JD-vel együtt dolgoznak” – mondta hétfőn az irániakkal folytatott egyeztetéseket firtató újságírói kérdésre. Ezzel kapcsolatban az Al-Dzsazíra arab hírtelevízió emlékeztetett, hogy 

Trump első alkalommal említette az alelnökét és a külügyminiszterét az egyeztetések kulcsszereplői között.

JD Vance váltja Steve Witkoffot

Arról azonban már korábban a VG is beszámolt, hogy Vance nagyobb szerepet kap a konfliktus rendezésében, és ő váltja a tárgyalócsoportban Steve Witkoff amerikai különmegbízottat.

VANCE, James David
Az amerikai alelnök Budapestről Pakisztánba utazik / Fotó: Szigetváry Zsolt

Az első közvetlen amerikai–iráni tárgyalásokra pénteken Iszlámábádban kerül sor. A Türkiye Today török portál iráni illetékesekre hivatkozva azt jelentette, hogy Teherán egyelőre kitart amellett, hogy szó sem lehet megállapodásról, ha nem teljesülnek tízpontos feltételei.

Ehhez ragaszkodik Modzstaba Hamenei ajatollah, Irán új szellemi vezetője is, aki az Axios tudósítása szerint nagy szerepet játszott az ideiglenes tűzszünet elérésében, mert utasította az iráni tárgyalókat, hogy törekedjenek megegyezésre az amerikaiakkal.

Irán ragaszkodik a tíz pontjához

A tíz pontról Trump azt mondta a tűzszünet bejelentésekor, hogy tárgyalási alapnak elfogadhatók.

Irán közleménye szerint a tíz pontból álló javaslat magában foglalja 

  • Irán urándúsítási jogának elismerését, 
  • az összes szankció feloldását, 
  • a harcoló amerikai erők kivonását a régióból, 
  • a jövőbeli támadások elleni garanciákat, 
  • valamint a régióban – többek között Libanonban – folyó háborúk befejezését.

Irán pedig azt vállalta, hogy nem gyárt nukleáris fegyvereket.

Ami a Hormuzi-szorost illeti, Abbász Aragcsi külügyminiszter megerősítette, hogy a 15 napos tűzszünet idején az áthaladás csak az iráni hadsereggel koordinálva lehetséges. Mintegy 800 hajó és húszezer tengerész várja a jelet, hogy felszedhetik a horgonyt, és elhagyhatják a Perzsa-öblöt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu