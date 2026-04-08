Ezért marad tovább JD Vance: nagyot emel budapesti látogatása súlyán, hogy innen hová tart

JD Vance amerikai alelnök veszi át az amerikai tárgyalóküldöttség vezetését, amelyik pénteken egyeztet az irániakkal a végleges tűzszünetről. Tárgyalópartnere az INSA teheráni hírügynökség jelentése szerint Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke lesz.

JD Vance és Marco Rubio is nagyobb szerepet kap az iráni háború lezárásában / Fotó: AFP

Vance hírügynökségi jelentések szerint Budapestről utazik egyenesen a pakisztáni fővárosba, Iszlámábádba az egyeztetésekre. Ez lehet az egyik oka annak, hogy egy nappal meghosszabbították az amerikai politikus magyarországi látogatását.

Vance Budapesten tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel, több fronton is erős üzeneteket fogalmazott meg. Bírálta az Európai Uniót, kiállt Magyarország mellett, és részletesen beszélt az iráni helyzetről, valamint az orosz–ukrán háborúról is.

Budapesti tárgyalásai közepette kulcsszerepet játszott a 15 napos tűzszünet tető alá hozása ügyében is, Marco Rubio külügyminiszter mellett – ezt maga Donald Trump elnök is megerősítette.

„Marcóval, JD-vel együtt dolgoznak” – mondta hétfőn az irániakkal folytatott egyeztetéseket firtató újságírói kérdésre. Ezzel kapcsolatban az Al-Dzsazíra arab hírtelevízió emlékeztetett, hogy

Trump első alkalommal említette az alelnökét és a külügyminiszterét az egyeztetések kulcsszereplői között.

JD Vance váltja Steve Witkoffot

Arról azonban már korábban a VG is beszámolt, hogy Vance nagyobb szerepet kap a konfliktus rendezésében, és ő váltja a tárgyalócsoportban Steve Witkoff amerikai különmegbízottat.

Az amerikai alelnök Budapestről Pakisztánba utazik / Fotó: Szigetváry Zsolt

Az első közvetlen amerikai–iráni tárgyalásokra pénteken Iszlámábádban kerül sor. A Türkiye Today török portál iráni illetékesekre hivatkozva azt jelentette, hogy Teherán egyelőre kitart amellett, hogy szó sem lehet megállapodásról, ha nem teljesülnek tízpontos feltételei.

Ehhez ragaszkodik Modzstaba Hamenei ajatollah, Irán új szellemi vezetője is, aki az Axios tudósítása szerint nagy szerepet játszott az ideiglenes tűzszünet elérésében, mert utasította az iráni tárgyalókat, hogy törekedjenek megegyezésre az amerikaiakkal.

Irán ragaszkodik a tíz pontjához

A tíz pontról Trump azt mondta a tűzszünet bejelentésekor, hogy tárgyalási alapnak elfogadhatók.