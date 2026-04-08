Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
A lengyelek kérnék a legtöbbet a benzinért Magyarországon, de ők se tehetik – a magyar védett árnál szinte nincs alacsonyabb

Európán belül a drágábbak közé tartoznak a magyaroszági piaci benzin- és gázolajárak, de a magyar autósok március 10. óta szerencsére a piacinál jóval alacsonyabb piaci árat fizethetik. A Holtankoljak adataiból kitűnik, hogy védett ár bevezetéséig - illetve vélhetőleg annak kivezetése után is - mely hazai töltőállomás-láncok mérik drágábban, és melyek olcsóbban az üzemanyagot.
VG
2026.04.08, 14:52

Hónapok óta világszerte drágul az üzemanyag. Az eddigi áprilisi magyarországi piaci átlagár a 95-ös benzin esetében 680,06 forint a Holtankoljak adatai szerint. A magyarországi autósok azonban ennél kevesebbet fizetnek, mert a kormány március 10-én a normál benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolaját 615 forintban maximálta. Bár a magyar piacon van elég üzemanyag, az részben a biztonsági készletekből, részben importból származik.

Végre olcsóbb lehet az üzemanyag/Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Az Orlen volt átlagosan a legdrágább   

A 2026-os év egészére számolt átlagok alapján a legtöbbet a diszkont árral dolgozó Lukoil hálózat helyét átvett Orlen dolgozott a portál szerint. 

A lengyelországi cég 712,28 forintért mérte a benzin literjét, mögötte a Mobil Petrol állt 705,71 literrel, majd a Shell, az OMV és a Mol következett, az utóbbi már 700 forint alatti árral. A diagramon szereplő tizenhárom hálózat közül a kelet-magyarországi Oplus volt a legolcsóbb 666 forintos egységárral, utána az Auchan áruházlánc kútjai következtek. A Holtankoljak a hálózatoktól származó adatokat közli, illetve azokból dolgozik.

Ötödével nőtt a benzin piaci ára az év eleje óta

A hálózatokra vonatkozó előbbi, konkrét adatok csak a benzinkútláncok egymáshoz viszonyított árazása miatt érdekes, hiszen a mostani árak már jóval magasabbak az év elejinél. Míg ugyanis a benzin hazai januári átlagára 560,86 forint volt literenként, az említett áprilisi 680,06 forint annál már bő 21 százalékkal magasabb. Ám egyelőre a pillanatnyi hazai piaci árak is másodlagosak a magyarországi autósoknak, mert ők nem piaci, hanem védett áron vásárolnak.  

Három tényező szűkíti a kínálatot

  • A magyarországi kutak ellátását első lépésben az nehezíti meg, hogy január 27 óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Az olajstop oka a hivatalos ukrán közlés szerint egy orosz katonai támadásra visszavezethető olyan sérülés, amelyet még nem sikerült elhárítani, míg a magyar kormány ukrán politikai döntést feltételez. Tény, hogy szándékai ellenére sem a magyar, sem az uniós küldöttség nem bizonyosodhatott meg a helyszínen az érintett infrastruktúra-elem állapotáról.
  • Az ellátási nehézség másik oka, hogy Irán, a Donald Trump amerikai elnök által Irán ellen indított katonai támadásokra reagálva gátolja a hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson. A helyzet épp ma van oldódóban, de még nem tudni, mikor haladhatnak át ismét biztonságban a tartályhajók a tengerszakaszon. Amint azonban újraindulhat az olajszállítás a világ egyik legfontosabb útvonalán, számítani lehet az iráni események által megdrágított nyersolaj, azután pedig az üzemanyagok árának esésére.
  • Harmadikként azért szűkösebb a hazai benzinkutak ellátása a szokásosnál, mert a Mol százhalombattai finomítója nagyjából félgőzzel termel egy tavalyi tűzeset egyelőre el nem hárított következményei miatt.

Védett és védtelen üzemanyagárak

A literenként 595 forintnál befagyasztott magyarországi benzinárnál csak három uniós országban alkalmaztak átlagosan alacsonyabb piaci árat a Holtankoljak táblázata szerint április 1-jén: 

  • Máltán, 
  • Bulgáriában
  •  és Spanyolországban,

 illetve néhány további, unión kívüliben. 

A gázolaj ára az EU-ban egyedül Máltán alacsonyabb a magyarországi védett árnál. Döntően Európában jóval drágább a piaci benzin, mint Magyarországon.

Ugyanakkor a hazai piaci üzemanyagárak Európában a magasabbak közé tartoznak. A benzinért a volt keleti blokkon belül csak Észtországban, Romániában és Albániában kértek többet a hazai 685 forintos piaci árnál,  de például Svédországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában kevesebbet. Hasonlóak az arányok a gázolaj esetében is, csak éppen 40-80 forinttal magasabb árszinten.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
