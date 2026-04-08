A lengyelek kérnék a legtöbbet a benzinért Magyarországon, de ők se tehetik – a magyar védett árnál szinte nincs alacsonyabb

Hónapok óta világszerte drágul az üzemanyag. Az eddigi áprilisi magyarországi piaci átlagár a 95-ös benzin esetében 680,06 forint a Holtankoljak adatai szerint. A magyarországi autósok azonban ennél kevesebbet fizetnek, mert a kormány március 10-én a normál benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolaját 615 forintban maximálta. Bár a magyar piacon van elég üzemanyag, az részben a biztonsági készletekből, részben importból származik.

Végre olcsóbb lehet az üzemanyag/Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Az Orlen volt átlagosan a legdrágább

A 2026-os év egészére számolt átlagok alapján a legtöbbet a diszkont árral dolgozó Lukoil hálózat helyét átvett Orlen dolgozott a portál szerint.

A lengyelországi cég 712,28 forintért mérte a benzin literjét, mögötte a Mobil Petrol állt 705,71 literrel, majd a Shell, az OMV és a Mol következett, az utóbbi már 700 forint alatti árral. A diagramon szereplő tizenhárom hálózat közül a kelet-magyarországi Oplus volt a legolcsóbb 666 forintos egységárral, utána az Auchan áruházlánc kútjai következtek. A Holtankoljak a hálózatoktól származó adatokat közli, illetve azokból dolgozik.

Ötödével nőtt a benzin piaci ára az év eleje óta

A hálózatokra vonatkozó előbbi, konkrét adatok csak a benzinkútláncok egymáshoz viszonyított árazása miatt érdekes, hiszen a mostani árak már jóval magasabbak az év elejinél. Míg ugyanis a benzin hazai januári átlagára 560,86 forint volt literenként, az említett áprilisi 680,06 forint annál már bő 21 százalékkal magasabb. Ám egyelőre a pillanatnyi hazai piaci árak is másodlagosak a magyarországi autósoknak, mert ők nem piaci, hanem védett áron vásárolnak.

Három tényező szűkíti a kínálatot

A magyarországi kutak ellátását első lépésben az nehezíti meg, hogy január 27 óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Az olajstop oka a hivatalos ukrán közlés szerint egy orosz katonai támadásra visszavezethető olyan sérülés, amelyet még nem sikerült elhárítani, míg a magyar kormány ukrán politikai döntést feltételez. Tény, hogy szándékai ellenére sem a magyar, sem az uniós küldöttség nem bizonyosodhatott meg a helyszínen az érintett infrastruktúra-elem állapotáról.

Az ellátási nehézség másik oka, hogy Irán, a Donald Trump amerikai elnök által Irán ellen indított katonai támadásokra reagálva gátolja a hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson. A helyzet épp ma van oldódóban, de még nem tudni, mikor haladhatnak át ismét biztonságban a tartályhajók a tengerszakaszon. Amint azonban újraindulhat az olajszállítás a világ egyik legfontosabb útvonalán, számítani lehet az iráni események által megdrágított nyersolaj, azután pedig az üzemanyagok árának esésére.

Harmadikként azért szűkösebb a hazai benzinkutak ellátása a szokásosnál, mert a Mol százhalombattai finomítója nagyjából félgőzzel termel egy tavalyi tűzeset egyelőre el nem hárított következményei miatt.

Védett és védtelen üzemanyagárak

A literenként 595 forintnál befagyasztott magyarországi benzinárnál csak három uniós országban alkalmaztak átlagosan alacsonyabb piaci árat a Holtankoljak táblázata szerint április 1-jén:

Máltán,

Bulgáriában

és Spanyolországban,

illetve néhány további, unión kívüliben.