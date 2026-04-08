Még nincs vége: Budapestet még több közlekedési korlátozás béníthatja, a repülőtér is érintett

Jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani Budapesten JD Vance amerikai alelnök és delegációja miatt szerdán és csütörtökön. A lezárások több fő útvonalat érintenek, és a reptéri közlekedést is komolyan megzavarhatják.

A következő két napban több helyen is közlekedési korlátozásokra kell számítani a fővárosban / Fotó: Csudai Sándor

Komoly fennakadásokra kell készülni a fővárosban a következő napokban, miután a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentette: az amerikai delegáció közlekedése miatt több fontos útvonalon ideiglenes lezárásokat vezetnek be.

Hol kell közlekedési korlátozásokra számítani?

A korlátozások már szerdán elkezdődnek, és elsősorban a budai oldalt érintik. A lezárások a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út tengely mentén várhatók. Ez a szakasz a város egyik legforgalmasabb útvonala, így már kisebb korlátozások is gyorsan torlódásokat okozhatnak.

A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak ez az útvonal érintett: a belvárosban egész nap kisebb, időszakos lezárásokra kell számítani.

Ezek kiszámíthatatlanabbak lehetnek, ami tovább nehezíti a közlekedést mind az autósok, mind a tömegközlekedést használók számára.

Fontos ugyanakkor, hogy a jelenlegi információk szerint szerdán a repülőtér környékén még nem kell korlátozásokra számítani. A helyzet azonban csütörtökön jócskán megváltozik.

Csütörtökön ugyanis már a repülőtér térsége kerül a lezárások középpontjába. A korlátozások nemcsak az autós forgalmat érintik, hanem a tömegközlekedést is. A reptérre közlekedő 100E és 200E autóbuszjáratokat akár 30-40 percre is megállíthatják. Ez idő alatt gyakorlatilag lehetetlenné válhat a repülőtér megközelítése.

Ez különösen azoknak jelenthet komoly problémát, akik járatot szeretnének elérni. A BKK ezért egyértelműen azt javasolja:

mindenki a megszokottnál jóval korábban induljon el, aki csütörtökön a repülőtérre tart.

A szakemberek szerint az ilyen jellegű lezárásoknál nemcsak a közvetlenül érintett szakaszokon alakul ki torlódás. A forgalom átterelődése miatt a környező utcákban is gyorsan bedugulhat a közlekedés, így akár jóval nagyobb területen lehet érezni a hatásokat.