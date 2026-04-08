Megindul az ország legnagyobb vasúti beruházása

A frissen közzétett információk szerint hamarosan megkezdődik Magyarország jelenlegi legnagyobb vasútfejlesztési projektje, amelynek köszönhetően Zalaegerszeg bekapcsolódhat a nemzetközi vasúti kereskedelembe.
2026.04.08, 15:32
Frissítve: 2026.04.08, 16:14

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP), Zalaegerszeg polgármestere keddi sajtótájékoztatóján elmondta: az új vasúti deltavágány megépítésére vonatkozó nyílt, európai uniós közbeszerzés decemberben zárult le, a szerződést február 2-án írták alá. A forrás biztosítása után ez a megállapodás áprilisban lépett hatályba, így megtörténik a munkaterület átadása, és elindul az előkészítés – számolt be az Origo. A GYSEV Zrt. és a V-S Zala Konzorcium – amelynek tagja a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a V-Híd Network Kft. – 11,79 milliárd forintért vállalta a vasúti fejlesztés kivitelezését, a munkálatok 2028 elejére fejeződnek be.

Megindulhat az ország jelenlegi legnagyobb vasúti fejlesztése / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Kiemelt fontosságú vasúti fejlesztés

A beruházás a személy- és a tehervagonok közlekedése, ezzel pedig a zalaegerszegi gazdaságfejlesztés szempontjából egyaránt fontos, hiszen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a vasúti közlekedés Zalában. A deltavágány végpontja ugyanis egyúttal vasúti csatlakozást biztosít a Metrans tervezett logisztikai ipari parkjának, ahol szintén megkezdődhet a fejlesztés.

Azért is kiemelt jelentőségű ez a projekt, mert ennek révén Zalaegerszeg bekapcsolódhat a nemzetközi vasúti kereskedelembe.

A GYSEV honlapján közzétett információ szerint a zalaszentiváni deltavágány megépítése azért szükséges, mert a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő személyvonatok, valamint a Balti–Adria-korridoron Szlovákia, Lengyelország és Szlovénia irányába közlekedő és onnan érkező tehervonatok jelenleg csak menetirányváltással tudnak áthaladni Zalaszentiván állomáson. A Szombathely felől érkező vonatok keleti irányban mennek be Zalaszentivánra, majd az ellenkező, tehát nyugati irányban folytatják útjukat Zalaegerszeg felé.

A hazai költségvetés, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz pályázati alapjainak támogatásával 

a Zalaszentiván állomás nyugati oldalán megépülő új, 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány megvalósulása jócskán leegyszerűsíti majd a vasúti közlekedést a térségében, menetirányváltás nélkül, rövidebb menetidővel közlekedhetnek a vonatok. 

Csökkennek a menetidők, így javul a vasút versenyképessége mind a személy-, mind pedig a teherszállításban, a deltavágány egyben tehermentesíti a mostani állomást is – teszi hozzá a Magyar Építők.

A beruházás további részleteiről és folyamatban lévő hasonló projektekről itt olvashat bővebben.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu