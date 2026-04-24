Elképesztő tempót diktál a hadiipar: több százezer állásjelentkezés a Rheinmetallnál egyetlen év alatt – ez van a háttérben

A düsseldorfi székhelyű Rheinmetall védelmi konszern az elmúlt évben mintegy 350 ezer önéletrajzot kapott világszerte, ebből 250 ezret egyedül Németországból. Ez éles ellentétben áll a korábbi évtizedek képével, amikor a cégnek még komoly imázsproblémákkal kellett megküzdenie – írja a Spiegel.

A Rheinmetall jelentősen növelte termelési kapacitásait / Fotó: AFP

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerint egyes jelentkezők még az otthoni telefonszámán is keresték, jelezve munkavállalási szándékukat. Jelenleg a konszern körülbelül 44 ezer embert foglalkoztat. A vállalat 2025-ben már két számjegyű növekedést ért el árbevételben és nyereségben egyaránt.

Papperger szerint az idei évben további mintegy 40 százalékos bővülésre számítanak, ami 14-15 milliárd eurós forgalmat jelentene. Az értékesítés 65 százaléka exportra megy, elsősorban más NATO-tagállamokba.

A Rheinmetall jelenleg mintegy 11 500 német beszállítóval dolgozik együtt, közülük körülbelül 4500 az autóiparból érkezik. A vezérigazgató szerint, ha a cég 2030-ra eléri a tervezett 70 ezer főt, és ehhez hozzáadódik a beszállítói lánc további, mintegy 210 ezer munkavállalója, akkor ez a létszám már az egész német autóipar harmadát teszi ki.

Papperger 2035 és 2040 között várja a jelenlegi erőteljes növekedés lassulását.

Ha Németországban és Európában nem alakul ki közvetlen katonai konfliktus, akkor a nagyarányú megrendelések teljesítése után túlkapacitások alakulhatnak ki a piacon. Ebben az esetben a kormányokon múlik majd, hogyan kezelik a helyzetet.

A lap emlékeztet: a konszern jelentősen növelte termelési kapacitásait. Katonai teherautókból évi 600-ról 4500-ra, közepes kaliberű lőszernél 800 ezerről több mint 4 millióra, tüzérségi lőszernél pedig 70 ezerről 1,1 millióra bővült a kapacitás. Papperger hangsúlyozta, hogy konvencionális lőszer tekintetében Németország jelenleg nagyobb gyártási kapacitással rendelkezik, mint az Egyesült Államok.