A lengyel miniszterelnök nekiment Trumpnak: szerinte hónapokon belül megtámadhatják Európát, és nincs, aki megvédené – „nem bízunk Amerikában"
A lengyel miniszterelnök nyíltan megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államok valóban megvédené-e Európát egy orosz támadás esetén. Donald Tusk szerint nem évek, hanem akár hónapok kérdése lehet egy regionális konfliktus, miközben a kontinens védelme továbbra is bizonytalan.
Éles hangvételű figyelmeztetést fogalmazott meg Donald Tusk lengyel miniszterelnök: szerinte ma már nem egyértelmű, hogy az Egyesült Államok ténylegesen teljesítené NATO-kötelezettségeit egy esetleges orosz támadás esetén.
Az Európa előtt álló legfontosabb kérdés az, hogy Washington valóban olyan lojális-e, mint ahogy azt a szerződésekben leírják
– nyilatkozta Tusk a Financial Timesnak, aki különösen aggasztónak nevezte a helyzetet a NATO keleti szárnyán, ahol Lengyelország kulcsszereplő.
Szerinte ugyanis nem elméleti veszélyről van szó, hanem rövid távú kockázatról. „Nem évekről beszélek, hanem inkább hónapokról” – mondta egy lehetséges orosz támadás kapcsán.
A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy nem a NATO alapját jelentő 5. cikkely érvényességét kérdőjelezi meg, hanem annak gyakorlati működését.
Szerinte a papíron létező garanciák önmagukban kevesek, ha nincs mögöttük gyors és egyértelmű katonai reakció.
Konkrét példát is hozott: tavaly mintegy húsz orosz drón sértette meg Lengyelország légterét, amit Varsó nem véletlen incidensnek, hanem tudatos provokációnak tekintett. Tusk szerint azonban több NATO-tagállam hajlamos volt ezt bagatellizálni. „Néhány partnerünk inkább úgy tett, mintha semmi sem történt volna” – mondta.
A helyzet végül katonai reakcióhoz vezetett: vadászgépek emelkedtek a levegőbe, és több drónt lelőttek. Ez volt az első közvetlen konfrontáció a NATO és orosz eszközök között 2022 óta, mégis komoly vita alakult ki arról, hogy egyáltalán támadásnak minősül-e az eset.
A politikus szerint pontosan ez a bizonytalanság a legnagyobb probléma. „Biztos akarok lenni abban, hogy ha bármi történik, Oroszország tudja: a válasz kemény és egyértelmű lesz” – fogalmazott.
Donald Tusk nincsen egyedül Európában
A lengyel miniszterelnök kijelentései egybeesnek azzal, hogy az Európai Unióban egyre komolyabban merül fel a saját védelmi rendszer megerősítése. Különösen az úgynevezett 42.7-es cikkely került előtérbe, amely az EU tagállamai közötti kölcsönös védelmet írja elő, hasonlóan a NATO 5. cikkelyéhez.
Tusk szerint az EU-nak „valódi szövetséggé” kell válnia, ami nemcsak politikai nyilatkozatokból áll, hanem konkrét katonai képességekből is. Ide tartozik
- a csapatok gyors mozgatása;
- közös védelmi rendszerek kiépítése;
- valamint az infrastruktúra fejlesztése.
A kérdés politikailag érzékeny, mivel sok európai ország nem szeretné gyengíteni a NATO-t vagy megkérdőjelezni az amerikai elkötelezettséget.
Ugyanakkor az elmúlt évek eseményei – különösen az orosz-ukrán háború és Donald Trump korábbi kijelentései a NATO-ról – egyre több vezetőt késztetnek arra, hogy újragondolja a kontinens biztonsági alapjait.
Lengyelország eközben az egyik legelkötelezettebb NATO-tag maradt: a GDP arányában a legtöbbet költi védelemre, már teljesítve az 5 százalékos célt. Tusk szerint azonban ez önmagában nem elég, ha a szövetség reakcióképessége kérdéses.
A lengyel kormányfő végül világossá tette saját célját is: Európa újraegyesítését a védelem terén. „Közös védelemre van szükség, közös erőfeszítésre a keleti határaink megvédésében” – mondta.
