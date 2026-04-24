Újra hoppon maradnak a befektetők: idén sem fizet osztalékot a Rába
Nem fizet osztalékot a Rába Járműipari Holding Nyrt., amely inkább a tavalyi profitot teljes egészében az eredménytartalékba helyezi. A döntés nem meglepetés, a vezetés már korábban ezt javasolta, és a részvényesi közgyűlés is jóváhagyta.
Nem hozott meglepetést a Rába Járműipari Holding Nyrt. éves közgyűlése: a győri járműgyártó úgy döntött, hogy nem fizet osztalékot a 2025-ös eredmény után.
A társaság a teljes nyereséget az eredménytartalékba helyezi, vagyis a pénz a vállalatnál marad.
A döntés teljes mértékben összhangban van az igazgatóság korábbi javaslatával. A közgyűlés az egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolók, a felügyelőbizottság jelentése és a könyvvizsgálói értékelés alapján hagyta jóvá a lépést. A menedzsment inkább tudatosan építkezik, és nem rövid távú kifizetésekben gondolkodik.
A számok alapján lenne miből osztani. Az egyedi beszámoló szerint
- a vállalat eszközeinek és forrásainak összege 27,871 milliárd forint vol,
- miközben az átfogó eredmény elérte a 3,4 milliárd forintot.
A konszolidált adatok még nagyobb léptéket mutatnak: 59,189 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett 2,944 milliárd forintos tárgyévi eredményt ért el a cég 2025-ben.
Óvatos pályán marad a Rába
Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy a részvényesek közvetlen kifizetéshez jussanak. A vállalat inkább a stabilitást és a jövőbeni mozgásteret helyezte előtérbe, ami a jelenlegi gazdasági környezetben nem szokatlan stratégia az ipari szereplők körében.
A közgyűlés egy másik fontos kérdésben is állást foglalt: a társaság nem fogadja el a 4iG SDT EGY Zrt. által a Rába törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot a saját részvények tekintetében.
A cég így nem kíván változtatni tulajdonosi struktúráján ezen a csatornán keresztül, és nem támogatja az ajánlatot.
A Rába papírjai a Budapesti Értéktőzsde prémiumkategóriájában forognak. A részvény árfolyama pénteken 3150 forinton zárt, ami messze elmarad az elmúlt egy évben látott 4700 forintos csúcstól, ugyanakkor jóval a 1400 forintos mélypont felett van. Ez jelentős ingadozást jelez, ami a befektetői hangulat változékonyságát tükrözi.
A mostani döntés rövid távon csalódást okozhat azoknak, akik osztalékra számítottak, hosszabb távon viszont azt jelzi, hogy a vállalat inkább erősíteni akarja pénzügyi pozícióját. A kérdés az, hogy a befektetők ezt türelemmel fogadják-e, vagy inkább más, osztalékfizető cégek felé fordulnak.
