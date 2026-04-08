Fico nagy hírt jelentett be, Zelenszkij ettől elképed: újraindul az olajtermékek exportja
A szlovák kormány engedélyt adott a pozsonyi Slovnaft-finomítónak, hogy újraindítsa a kőolajtermékek exportját. A döntést azután hozták meg, hogy a Slovnaft visszaadta az összes korábban kölcsönvett nyersolajat az állami tartalékokba – jelentette be Robert Fico miniszterelnök.
Robert Fico miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy a finomító alternatív szállítási útvonalakon, elsősorban az Adria kőolajvezetéken keresztül biztosította a szükséges nyersanyagellátást. A Slovnaft emellett saját készleteit is feltölti, hogy április 14–15. körül teljes kapacitással újraindíthassa a finomító üzemét.
A többi korlátozó intézkedés azonban hatályban marad. Továbbra sem lehet tíz liternél nagyobb mennyiséget tankolni hordozható kannába, és érvényben van a hazai és külföldi rendszámú járművek közötti üzemanyag-árkülönbség is. A módosítás pénteki hatálybalépése rövid átmeneti időszakot biztosít az érintettek és a nyilvánosság tájékoztatására.
Normalizálódik a helyzet
A lépés a februári olajválsághelyzet utáni normalizálódás fontos állomása. A Barátság kőolajvezeték ukrán szakaszán tapasztalt zavarok miatt Szlovákia februárban rendkívüli állapotot hirdetett ki, és a Slovnaftnak állami tartalékból kellett nyersolajat kölcsönöznie a hazai ellátás biztosításához. Az alternatív útvonalak bevezetésével és a készletek feltöltésével a kormány most fokozatosan enyhítheti a korlátozásokat.
A Slovnaft hagyományosan jelentős mennyiségű üzemanyagot szállít Csehországba és Ausztriába. Az export újraindítása várhatóan enyhíti a finomító korábbi korlátozásai miatt keletkezett feszültségeket a régiós piacon.
Kiderült, milyen olaj jön orosz helyett Magyarországra, de van vele egy kis gond
Nem gyors ütemben, de csökken Magyarország hazai olajkészlete annak következtében, hogy már több mint két hónapja, január 27. óta nem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. A január végi adatok szerint 96 napra elegendő hazai olajkészlet állt rendelkezésre, addig február végén 87 nap szerepel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség honlapján.