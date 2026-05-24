Hiperszonikus rakéták és drónok százai: az eddigi egyik legsúlyosabb orosz csapás zúdult Kijevre

Oroszország vasárnap hajnalban 90 rakétát és 600 drónt indított a Kijev és környéke ellen a háború egyik legsúlyosabb légitámadásában. A több órás bombázásban ukrán hatósági adatok szerint négyen életüket vesztették, több mint nyolcvanan megsérültek, tucatnyi lakóépület és létesítmény sérült meg.

Megrongálódott épület Kijevben / Fotó: Anadolu via AFP

A robbanások hajnali egy óra után kezdődtek Kijevben. A fővárosban legalább két ember meghalt, 69-en megsérültek – közölte Vitalij Klicsko polgármester, aki az egyik helyszínről számolt be. Az ukrán külügyminisztérium épületének ablakai betörtek, a Függetlenség téren is keletkezett kár. A tágabb kijevi régióban további két ember halt meg és kilencen sebesültek meg.

A közép-ukrajnai Cserkassziban 11-en sebesültek meg, miután egy drón bérháztömbbe csapódott. Zelenszkij arra is figyelmeztetett, hogy vízellátási létesítményeket is ért támadás: Moszkva azokat akarta megrongálni a nyári, megnövekedett vízfelhasználás előtt.

Mi az Oresnyik?

Az orosz hadsereg az Oresnyik hiperszonikus, ballisztikus rakétát is bevetette, harmadjára a háború alatt. A rakéta maximális hatótávolsága körülbelül 5500 km, a sebessége elérheti a Mach 10-et, vagyis a hangsebesség tízszerését. Moszkva azt állítja, hogy képes kijátszani a modern légvédelmi rendszereket, és hiperszonikus sebességgel csaphat le európai célpontokra.

A fegyver úgynevezett MIRV-technológiával rendelkezik: egyetlen rakéta több, egymástól független célra is irányítható robbanófejet hordoz, amelyek a visszatérési fázisban különválnak egymástól. Becslések szerint akár hat robbanófejet is képes hordozni, amelyek mindegyike saját szétszóródó töltetet tartalmaz, és külön célpontokat vehet célba.

Putyin úgy jellemezte a fegyvert, mint amely nukleáris töltettel felszerelhető, és képes mélyen védett, föld alatti célpontok megsemmisítésére is. Egy 2024-es amerikai értékelés kísérleti jellegűnek minősítette, és úgy becsülte, hogy Oroszország ekkor még csak maroknyi példánnyal rendelkezett belőle. Azóta azonban megkezdődött a rakéta sorozatgyártása.