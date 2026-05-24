Ukrajna
Oresnyik
orosz-ukrán háború
Oroszország

Hiperszonikus rakéták és drónok százai: az eddigi egyik legsúlyosabb orosz csapás zúdult Kijevre

Oroszország vasárnap hajnalban 90 rakétát és 600 drónt zúdított Kijevre és környékére. Az orosz hadsereg az Oresnyik hiperszonikus, ballisztikus rakétát is bevetette.
VG
2026.05.24, 20:24

Oroszország vasárnap hajnalban 90 rakétát és 600 drónt indított a Kijev és környéke ellen a háború egyik legsúlyosabb légitámadásában. A több órás bombázásban ukrán hatósági adatok szerint négyen életüket vesztették, több mint nyolcvanan megsérültek, tucatnyi lakóépület és létesítmény sérült meg.

Megrongálódott épület Kijevben / Fotó: Anadolu via AFP

A robbanások hajnali egy óra után kezdődtek Kijevben. A fővárosban legalább két ember meghalt, 69-en megsérültek – közölte Vitalij Klicsko polgármester, aki az egyik helyszínről számolt be. Az ukrán külügyminisztérium épületének ablakai betörtek, a Függetlenség téren is keletkezett kár. A tágabb kijevi régióban további két ember halt meg és kilencen sebesültek meg.

A közép-ukrajnai Cserkassziban 11-en sebesültek meg, miután egy drón bérháztömbbe csapódott. Zelenszkij arra is figyelmeztetett, hogy vízellátási létesítményeket is ért támadás: Moszkva azokat akarta megrongálni a nyári, megnövekedett vízfelhasználás előtt.

Mi az Oresnyik?

Az orosz hadsereg az Oresnyik hiperszonikus, ballisztikus rakétát is bevetette, harmadjára a háború alatt. A rakéta maximális hatótávolsága körülbelül 5500 km, a sebessége elérheti a Mach 10-et, vagyis a hangsebesség tízszerését. Moszkva azt állítja, hogy képes kijátszani a modern légvédelmi rendszereket, és hiperszonikus sebességgel csaphat le európai célpontokra.

A fegyver úgynevezett MIRV-technológiával rendelkezik: egyetlen rakéta több, egymástól független célra is irányítható robbanófejet hordoz, amelyek a visszatérési fázisban különválnak egymástól. Becslések szerint akár hat robbanófejet is képes hordozni, amelyek mindegyike saját szétszóródó töltetet tartalmaz, és külön célpontokat vehet célba.

Putyin úgy jellemezte a fegyvert, mint amely nukleáris töltettel felszerelhető, és képes mélyen védett, föld alatti célpontok megsemmisítésére is. Egy 2024-es amerikai értékelés kísérleti jellegűnek minősítette, és úgy becsülte, hogy Oroszország ekkor még csak maroknyi példánnyal rendelkezett belőle. Azóta azonban megkezdődött a rakéta sorozatgyártása. 

Az orosz álláspont a kijevi légitámadásról

Az orosz védelmi minisztérium az Interfax hírügynökség szerint azt közölte, hogy a csapások ukrán katonai parancsnoki létesítményeket, légibázisokat, szárazföldi erők és katonai hírszerzés által használt helyszíneket, valamint hadiipari célpontokat értek. Moszkva közölte: a drónok és rakéták bevetése válasz volt Ukrajna orosz területeken végrehajtott, civilek ellen irányuló csapásaira.

Oroszország szerint Ukrajna pénteken többek közt csapást mért az orosz kézen lévő, kelet-ukrajnai Sztarobelszkre, ahol egy kollégiumot ért drón, amelyben 21 ember veszítette életét. Az ukrán vezetés ezzel szemben azt közölte, hogy a megsemmisített épület az orosz hadsereg egyik parancsnokságaként működött.

A nagyszabású támadást a világ vezetői elítélték. Orbán Anita magyar külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében a támadást Oroszország éjszakai, brutális csapásának nevezte, amely szerinte újabb borzalmas emlékeztető arra, milyen emberi áldozatokkal jár a háború. A külügyminiszter hangsúlyozta: a civileknek soha nem szabadna rakétákra, drónokra és robbanásokra ébredniük, és arra, hogy az életükért kell aggódniuk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
