Teljes a sokk: a legális bevándorlókat is kiteszi Amerikából Trump – „csak azok maradhatnak, akik hasznot hoznak, velük nem lesz gond!"

Az Egyesült Államokba ideiglenesen érkezett külföldieknek ezentúl haza kell utazniuk, ha állandó letelepedési engedélyt – közkeletű nevén zöldkártyát – szeretnének igényelni. A változást az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata (USCIS) pénteken hozta nyilvánosságra, és messzemenő következményekkel járhat a legális bevándorlásra nézve – írja a Bloomberg.

Az új rendszer pontos működése egyelőre nem teljesen tisztázott, de az biztos, hogy a külföldi konzulátusokra kötelező utazás sokakat hetekre, hónapokra, esetleg évekre is elakaszthat a túlterhelt időpontfoglalási rendszerekben. Ez kihívást jelenthet a külföldi munkavállalóikat zöldkártyával támogató cégeknek is, és számos családot hozhat nehéz helyzetbe.

Zach Kahler, a USCIS szóvivője jelezte, hogy az átmeneti időszakban bizonyos rugalmasság érvényesülhet. Azok, akik gazdasági hasznot hoznak az országnak, vagy egyéb nemzeti érdeket képviselnek, valószínűleg folytathatják a jelenlegi eljárást, mindenki más esetét egyéni körülmények alapján bírálják el, és előfordulhat, hogy külföldről kell igényelniük az engedélyt.

Az illegálisan belépett bevándorlókat – köztük azokat, akik papírok nélkül érkeztek, de később amerikai állampolgárral kötöttek házasságot – az új szabály különösen súlyosan érintheti. Ha elhagyják az országot, és a múltjukat felülvizsgálják a hatóságok, akár kitiltás is várhat rájuk. A visszautasított kérelmekkel szemben ráadásul alig van fellebbezési lehetőség.

Jogi aggályok

Az új szabályok alapvetően minden ideiglenes, nem bevándorlói vízummal rendelkező külföldit érintenek: diákokat, H-1B és L vízumon dolgozó munkavállalókat, turistákat egyaránt. Az Egyesült Államok évente mintegy egymillió zöldkártyát állít ki, bár ezek nagyjából fele olyan külföldi hozzátartozóknak szól, akiket amerikai állampolgár szponzorál.

Ezeket az igényléseket jellemzően már most is az országon kívülről kezelik. Az Amerikai Bevándorlási Ügyvédek Szövetsége (AILA) rámutatott, hogy egymást követő republikánus és demokrata kormányok is megengedték a zöldkártyát igénylőknek, hogy az eljárás ideje alatt az Egyesült Államokban maradjanak, és ezt bíróságok is többször megerősítették.