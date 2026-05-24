Nem bírta tovább gáz nélkül a világ egyik legnagyobb országa: áttört a Hormuzi-szoroson, kijutott az első LNG-hajó - így verte át az iráni rakétákat

Sikerült átjutnia egy Indiába tartó LNG-tartályhajónak a Hormuzi-szoroson, cseppfolyósított gáz szállító tanker esetében, indiai lerakóval ez az első ilyen alkalom a közel-keleti konfliktus kezdete óta. Az LNG-szállító az ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co.) tulajdonában lévő, Al Hamra nevű, 132 890 köbméter kapacitású tanker.

Az Al Hamrát pénteken észlelték, rakománnyal megrakodva, Nyugat-India felé tartva. A hajó április 19-én kikapcsolta a nyomkövetőjét – de akkor üres volt, és a Hormuz-szoros keleti bejáratánál állt. A Kpler szerint a tartályhajó később az Abu Dhabi National Oil Co. Das Island-i exportüzemében rakodott fel szállítmányt, amely a Hormuz-szoros mögötti Perzsa-öbölben található, abban az időszakban, amikor nem küldött jelet.

A műholdas felvételek azt mutatják, hogy LNG-tankerek kötöttek ki a Das-szigeten, annak ellenére, hogy egyetlen tanker sem sugározta a pozícióját az üzem közelében. Az Adnoc két további szállítmányt exportált a Perzsa-öbölből olyan tankerekkel, amelyek a vízi útvonalon haladva megszakították a jeladást – az egyiket Japánba, a másikat Kínába.

A Bloomberg grafikáján a fehér vonal az Al Hamra tartályhajót jelöli, amely a hajóadatok szerint több mint egy hónapja nem adott jelzést. A zöld pont a Das-szigeti exportlétesítményt jelöli.

Nyersolajjal már sikerült – van, aki vállalja a kockázatot

Sikeresen, Iránnal együttműködve átkelt szerdán a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó – jelentette be Dzso Hjon dél-koreai külügyminiszter a parlamentben. A tárcavezető elmondta, hogy a kétmillió hordó nyersolajat szállító hajó előző nap indult útnak, és rendkívül óvatosan kelt át a blokád alatt lévő szoroson, további részleteket azonban nem közölt.

Biztonsági források szerint a vízi jármű február vége, tehát az iráni háború kitörése óta, több mint húszfős legénységgel a fedélzetén vesztegelt a környékbeli vizeken. A Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-koreai Ulszan kikötővárosába tartó hajó üzemeltetője a HMM dél-koreai vállalat.

Az átkelésre mintegy két héttel azt követően került sor, hogy az ugyanahhoz a vállalathoz tartozó, panamai zászló alatt haladó HMM Namu teherhajót két, azonosítatlan légi eszköz eltalálta, nem messze az Egyesült Arab Emírségektől. Az incidens nyomán a hajón tűz keletkezett, a legénység egyik tagja pedig könnyebben megsebesült.

Ráadásul nem csak a dél-koreai hajó járt sikerrel. A Bloomberg jelentése szerint az iráni háború idején a Perzsa-öbölbe belépő, nem iráni kötődésű, nagy tartályhajók szinte mindegyike sikeresen kijutott a térségből rakománnyal a fedélzetén. Ez arra utal, hogy kialakult egy szűk hajótulajdonosi kör, amely hajlandó vállalni a Hormuzi-szoroson való átkelés kockázatát.

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok alapján március elseje óta legalább 19, kőolajat vagy cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító, iráni kapcsolatokkal nem rendelkező hajó lépett be és hagyta el a Hormuzi-szorost. Ezzel szemben mintegy 100 olyan tanker, amely még a konfliktus előtt érkezett a Perzsa-öbölbe, továbbra is ott rekedt a támadásoktól való félelem miatt.