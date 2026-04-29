Hivatalos: Ursula von der Leyen bejelentést tett, az EU irgalmatlan pénzt fizet Ukrajnának, erre költheti Zelenszkij – itt a pontos menetrend

Az Európai Unió még ebben a negyedévben folyósítja Ukrajnának a 90 milliárd eurós (nagyjából 36 ezer milliárd forintos) hitelcsomag első, 45 milliárd eurós részletét (mintegy 18 ezer milliárd forint) – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Az is kiderült, hogy Volodimir Zelenszkij kormánya mire költheti a 45 milliárd eurót.

Von der Leyen emlékeztetett arra, hogy tavasszal az Európai Bizottság azt ígérte, a 90 milliárd eurós hitel „így vagy úgy”, de eljut Ukrajnához, és most ezt az ígéretet teljesítik. A most érkező első részlet egyharmadát költségvetési célokra fordítják, vagyis az ukrán állam működésének fenntartását segíti, míg a fennmaradó kétharmad közvetlenül a védelmi kiadásokra megy – írja az Interfax.

A bizottsági elnök külön kiemelte, hogy

az első védelmi csomag részeként mintegy 6 milliárd euró értékben drónbeszerzés valósul meg, mégpedig ukrán gyártásból, vagyis „Ukrajnából Ukrajnának”.

Ez nemcsak katonai támogatás, hanem az ukrán hadiipar megerősítését is szolgálja, ami hosszabb távon csökkentheti az ország külső függőségét.

Az Európai Unió Tanácsa április 23-án döntött arról, hogy 2026 és 2027 során összesen 90 milliárd eurós hitelt biztosít Volodimir Zelenszkij kormányának. A döntés lehetővé tette, hogy az Európai Bizottság már 2026 második negyedévében megkezdje a kifizetéseket. A konstrukció mögött az a stratégiai szándék áll, hogy az EU kiszámítható pénzügyi hátteret adjon Kijevnek egy olyan időszakban, amikor az amerikai támogatások körül továbbra is jelentős politikai bizonytalanság van.

A források jelentősége messze túlmutat az ukrán költségvetésen. Az ukrán állam működőképessége közvetlen európai gazdasági érdek is, hiszen egy pénzügyi összeomlás újabb menekülthullámot, regionális instabilitást és további biztonsági kockázatokat hozhatna az EU keleti határain. Ezért

Brüsszelben egyre inkább nem segélyként, hanem stratégiai befektetésként kezelik az ilyen típusú támogatásokat.

Politikai szempontból ugyanakkor a döntés továbbra is érzékeny kérdés több tagállamban, ahol egyre erősebb vita zajlik arról, meddig és milyen formában kell finanszírozni Ukrajna háborús erőfeszítéseit. A támogatás nagysága önmagában is jelzi, hogy az EU vezetése nem rövid távú válságkezelésben gondolkodik, hanem arra készül, hogy az ukrajnai konfliktus és annak gazdasági következményei még hosszú éveken át meghatározzák az európai politikát.