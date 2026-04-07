A horvát kormány döntése alapján ismét emelkedtek a szabályozott üzemanyagárak keddtől: a benzin literenkénti ára négy centtel, a gázolajé 12 centtel nőtt, az új árak két hétig maradnak érvényben.

Rossz hírt kaptak a magyarok: egyre drágul a horvátországi nyaralás, mától megemelték az üzemanyag árát – ennyibe kerül most a benzin és a dízel / Fotó: AFP

A kabinet hétfői ülésén hozott döntése értelmében a benzin literenkénti ára 1,66 euróra (mintegy 644 forint), a gázolajé 1,85 euróra (mintegy 718 forint) emelkedik. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 17 centtel nő, literenként 1,36 euróra (mintegy 528 forint).

A cseppfolyós gáz ára ugyanakkor csökken:

a tartályos gáz kilogrammonkénti ára 1,94 euró (mintegy 753 forint) lesz, öt centtel mérséklődött,

a palackos gáz ára pedig hat centtel 2,51 euróra (mintegy 974 forint) csökken kilogrammonként.

A kormány közlése szerint a beavatkozások nélkül a benzin ára 1,76 euró (mintegy 683 forint), a gázolajé 2,06 euró (mintegy 799 forint), a kék dízelé pedig 1,42 euró (mintegy 551 forint) lenne literenként.

A kabinet két rendeletet fogadott el: az egyik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentésének meghosszabbításáról, a másik az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi árának meghatározásáról szól. Az árakat a fosszilis üzemanyagok előző 14 napos átlagára alapján számítják ki meghatározott kereskedelmi árréssel.

A horvát szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő benzinkutakra, ahol a kereskedők szabadon alakíthatják ki az üzemanyagok árát.

A kormány hangsúlyozta, hogy célja az energiaárak emelkedésének mérséklése, miközben biztosítani kívánja az ellátás biztonságát a globális piaci bizonytalanságok idején.

Zágráb húsvét előtt arról is döntött, hogy 35 ezer tonna dízelüzemanyagot bocsát a piacra a kötelező állami készletekből, hogy stabilizálja a piacot. Ante Susnjar gazdasági miniszter szerint ez nem rendkívüli intézkedés, az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosítva van. A felszabadított mennyiség a kötelező készletek mintegy 4,7 százalékát teszi ki; az üzemanyagot az állami készleteket kezelő ügynökség piaci áron értékesíti.

Horvátországban akkora a drágulás, mint sehol Európában

Horvátországban márciusban 4,8 százalékra gyorsult az infláció, ami jelentős emelkedés a februári 3,8 százalékhoz képest, és az eurózóna legmagasabb értéke lett. A drágulást elsősorban az energiaárak hajtják, amelyek éves szinten több mint 11 százalékkal emelkedtek. Emellett

a szolgáltatások ára is jelentősen nőtt, ami tartós inflációs nyomást jelez, és közvetlenül érinti a turizmust is.

Ez azt jelenti, hogy a horvátországi nyaralás költségei tovább emelkedhetnek, különösen a szállások és vendéglátás terén. Bár egyes termékkategóriákban mérsékeltebb a drágulás, az összkép alapján Horvátország Európa egyik leggyorsabban dráguló úti céljává vált.