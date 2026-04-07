Rossz hírt kaptak a magyarok: egyre drágul a horvátországi nyaralás, mától megemelték az üzemanyag árát – ennyibe kerül most a benzin és a dízel

Újabb áremeléssel szembesülnek az autósok a nyári szezon előtt. Az üzemanyag ára Horvátországban ismét emelkedett, ami közvetlenül megdobhatja a nyaralások költségét. A drágulás különösen a dízel esetében jelentős.
VG/MTI
2026.04.07, 07:52
Frissítve: 2026.04.07, 08:17

A horvát kormány döntése alapján ismét emelkedtek a szabályozott üzemanyagárak keddtől: a benzin literenkénti ára négy centtel, a gázolajé 12 centtel nőtt, az új árak két hétig maradnak érvényben.

Fotó: AFP

A kabinet hétfői ülésén hozott döntése értelmében a benzin literenkénti ára 1,66 euróra (mintegy 644 forint), a gázolajé 1,85 euróra (mintegy 718 forint) emelkedik. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 17 centtel nő, literenként 1,36 euróra (mintegy 528 forint).

A cseppfolyós gáz ára ugyanakkor csökken: 

  • a tartályos gáz kilogrammonkénti ára 1,94 euró (mintegy 753 forint) lesz, öt centtel mérséklődött, 
  • a palackos gáz ára pedig hat centtel 2,51 euróra (mintegy 974 forint) csökken kilogrammonként.

A kormány közlése szerint a beavatkozások nélkül a benzin ára 1,76 euró (mintegy 683 forint), a gázolajé 2,06 euró (mintegy 799 forint), a kék dízelé pedig 1,42 euró (mintegy 551 forint) lenne literenként.

A kabinet két rendeletet fogadott el: az egyik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentésének meghosszabbításáról, a másik az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi árának meghatározásáról szól. Az árakat a fosszilis üzemanyagok előző 14 napos átlagára alapján számítják ki meghatározott kereskedelmi árréssel. 

A horvát szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő benzinkutakra, ahol a kereskedők szabadon alakíthatják ki az üzemanyagok árát.

A kormány hangsúlyozta, hogy célja az energiaárak emelkedésének mérséklése, miközben biztosítani kívánja az ellátás biztonságát a globális piaci bizonytalanságok idején.

Zágráb húsvét előtt arról is döntött, hogy 35 ezer tonna dízelüzemanyagot bocsát a piacra a kötelező állami készletekből, hogy stabilizálja a piacot. Ante Susnjar gazdasági miniszter szerint ez nem rendkívüli intézkedés, az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosítva van. A felszabadított mennyiség a kötelező készletek mintegy 4,7 százalékát teszi ki; az üzemanyagot az állami készleteket kezelő ügynökség piaci áron értékesíti.

Horvátországban akkora a drágulás, mint sehol Európában

Horvátországban márciusban 4,8 százalékra gyorsult az infláció, ami jelentős emelkedés a februári 3,8 százalékhoz képest, és az eurózóna legmagasabb értéke lett. A drágulást elsősorban az energiaárak hajtják, amelyek éves szinten több mint 11 százalékkal emelkedtek. Emellett 

a szolgáltatások ára is jelentősen nőtt, ami tartós inflációs nyomást jelez, és közvetlenül érinti a turizmust is.

Ez azt jelenti, hogy a horvátországi nyaralás költségei tovább emelkedhetnek, különösen a szállások és vendéglátás terén. Bár egyes termékkategóriákban mérsékeltebb a drágulás, az összkép alapján Horvátország Európa egyik leggyorsabban dráguló úti céljává vált.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
