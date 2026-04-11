Minden eddiginél nagyobb ígéretet tett Amerika Magyarországnak: ez most már rengeteg pénzről szól – Trump világossá tette, mi a feltétel

Teljes káosz: a miniszterelnök a köztévében jelentette be, leállhat az olajellátás a nyugat-európai országban – minden negyedik benzinkút kifogyhat az üzemanyagból

A meredeken emelkedő üzemanyagárak miatt tüntetések zajlanak Írországban. A demonstrációk már az üzemanyagellátást is veszélyeztetik.
VG
2026.04.11, 07:22
Frissítve: 2026.04.11, 07:49

Írország átmenetileg az olajellátás megszakadásának kockázatával néz szembe, miután az üzemanyagárak emelkedése elleni tiltakozások megbénították a kulcsfontosságú közlekedési útvonalakat, és azzal fenyegetnek, hogy átterjednek Észak-Írországra is.

Veszélyben az üzemanyagellátás Írországban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A főbb utak mentén lassan haladó konvojokkal, valamint jelentős kikötők és az ország egyetlen olajfinomítójának blokádjával járó demonstrációk az elmúlt napokban súlyosan korlátozták az üzemanyaghoz való hozzáférést. A tömeges tiltakozások jelentős fennakadásokat okoztak az ország útjain, többek között Dublin környékén, ahol a olyan jeleneteket is látni lehetett, hogy emberek csomagjaikkal gyalogoltak az M50-es autópályán, hogy elérjék a dublini repülőtérről induló járatokat – adta hírül a Financial Times.

Micheál Martin kormányfő pénteken az RTÉ televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az ország a szakadék szélén áll, hogy elutasítsa az olajszállítmányokat, egy globális olajellátási válság közepette. Ezzel a galwayi és limericki üzemanyag-elosztó telepek, valamint a corki Whitegate finomító blokádjára utalt. Arra a kérdésre, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy Írország teljesen elveszíti olajellátását, Martin így válaszolt: „Igen. Ez elfogadhatatlan, ésszerűtlen, és nehezen felfogható.”

A kormányzati beavatkozás sem segített

A tiltakozások annak ellenére zajlanak, hogy az ír kormány március 25-én rendkívüli intézkedésként csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját május végéig. Pénteken egy liter benzin átlagosan 2,12 euróba (mintegy 795 forint), míg egy liter dízel 2,41 euróba (csaknem 904 forint) került.

Az írországi demonstrációk a legsúlyosabbak Európában azóta, hogy február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen , ami meredek áremelkedést idéztek elő a Brent nyersolaj piacán. Pénteken egy hordó Brent ára 96,36 dollár volt, ami 32 százalékkal haladja meg a február 27-i szintet.

A Fuels for Ireland iparági szövetség péntek arról számolt be, hogy ha a tiltakozások folytatódnak, akár 500 töltőállomás is üzemanyag nélkül maradhat a nap végére. Az országban összesen nagyjából 2000 töltőállomás működik.

Az írországi tiltakozások a 2000-es brit üzemanyag-adó elleni demonstrációk mintáját követik, amelyek akkor megakadályozták az üzemanyag elosztását, és súlyos benzin- és dízelhiányt okoztak.

Az észak-írek is tiltakoznak az üzemanyagárak miatt

Észak-Írországban – ahol egy liter benzin körülbelül 1,55 fontba (668 forint), egy liter dízel pedig 1,82 fontba (784 forint) kerül – az első tiltakozó megmozdulások a következő napokban várhatók. Egyes demonstrációk a Belfaston áthaladó fő Westlink autópályára, valamint a régió legforgalmasabb kompkikötőjére, a larne-i kikötőre összpontosíthatnak.

Az észak-ír rendőrség közleményében jelezte, hogy  tudatában van a közösségi médiában megjelent bejegyzéseknek, amelyek Észak-Írország különböző pontjain a hétvégén és a jövő héten tervezett tiltakozásokról szólnak, és folyamatosan értékeli a helyzetet. Hozzátették, hogy a rendőri reagálás előkészítése folyamatban a közbiztonság biztosítása és a szélesebb közösséget érintő esetleges zavarok minimalizálása érdekében.

Az Egyesült Királyságban az üzemanyag jövedéki adója 2010 óta nem emelkedett, 2011-ben literenként 1 pennyvel csökkentették, majd 2022–23-ban ideiglenesen további 5 pennyvel mérsékelték, amit azóta sem vezettek vissza.

Sir Keir Starmer miniszterelnök a múlt hónapban azt mondta, hogy felülvizsgálják a kormány azon tervét, amely szeptemberben emelné az üzemanyag jövedéki adóját. Egyelőre nincs jele annak, hogy az észak-írországi tiltakozások átterjednének Nagy-Britanniára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
