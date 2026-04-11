EUR/HUF375,52 -0,04% USD/HUF320,2 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF405,52 0% PLN/HUF88,26 +0,01% RON/HUF73,74 0% CZK/HUF15,4 0%
Ukrajna dühöng, de a világ boldog: újraindult a legnagyobb orosz olajkikötő, máris kihajózott az első exporthajó – nem tudták szétbombázni

Kulcsfontosságú létesítményről van szó. Hétfőn még bombázták az ukránok, de most már részlegesen újraindult a legnagyobb orosz olajkikötő. Nagy kérdés viszont, mikorra tud visszaelni száz százalékos kapacitással.
VG
2026.04.11, 07:57
Frissítve: 2026.04.11, 08:20

Csütörtök este némiképp váratlanul újraindult a legnagyobb orosz olajkikötő – írta meg a Reuters.

Újraindult a legnagyobb orosz olajkikötő, Ukrajna nem tudta szétbombázni / Fotó: Alex Tao Wang / Shutterstock, illusztráció

A hírügynökség beszámolója szerint Oroszország fekete-tengeri kikötője, Novorosszijszk csütörtök késő este részlegesen újraindította a kőolaj- és üzemanyag-berakodást a Szeszhárisz terminálról, miután a héten egy dróntámadást követően felfüggesztették a működést. Erről kettő, a kikötő üzemeltetését ismerő forrás számolt be.

Az oroszországi Szeszhárisz olajterminál, amely

naponta mintegy 700 ezer hordó nyersolaj berakodási kapacitással rendelkezik,

hétfőn függesztette fel a tevékenységét, miután egy ukrán dróntámadás tüzeket okozott egy üzemanyag-terminálban és több rakodóhelyen.

A kőolajtankerek berakodása egyelőre mindössze egyetlen rakodóhelyen indult újra, de pénteken már egy 80 ezer tonnás rakomány útnakindulása várható. Ez a jelenlegi energiakrízisben mindenképp pozitívum a világpiac számára.

Ugyanakkor a kőolaj-berakodási menetrend várhatóan szűk marad az ukrán támadások következtében, és egyelőre az sem világos, mikor állthat vissza a kikötő a teljes üzemmódba.

Novorosszijszkban viszont csütörtökön a fűtőolaj-berakodást is újraindult – tették hozzá a források. Az egyik forrás szerint a héten egy gázolaj-szállítmány berakodása is megtörtént a kikötőben.

A fejleményről az ukrán média is beszámolt, amely egyértelműen úgy minősítette Novorosszijszkt, hogy az Oroszország legnagyobb olajkikötője.

A Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy tűz ütött ki az orosz olajexportot kiszolgáló legfontosabb fekete-tengeri olajterminálon hétfőn, egy éjszakai dróntámadást követően – derül ki a NASA műholdfelvételeiből.

A Bloomberg szerint Novorosszijszk Oroszország legnagyobb fekete-tengeri kikötője, amely több áruexporttal foglalkozó létesítményt szolgál ki. Március elején az ukrán dróntámadások miatt ideiglenesen már leálltak az olajrakodások a kikötőben.

A kijevi vezetés célja, hogy csökkentse a Kreml olajexport-képességét és az ebből származó rendkívüli nyereséget, amelyet a közel-keleti háború által kiváltott globális olajár-emelkedés hajt. A múlt hónapban ukrán drónok megrongálták a primorszki és uszty-lugai olajlétesítményeket, amelyek Oroszország kulcsfontosságú balti-tengeri kikötői. Moszkva válaszul ukrán energia-, gáz- és vasúti infrastruktúrát támad.

A folyamatos dróntámadások következtében Oroszország tengeri olajexportja márciusban kéthavi mélypontra csökkent

a Bloomberg számításai szerint. A visszaesés egy olyan időszakban történik, amikor a közel-keleti háború példátlan globális olajellátási sokkot idézett elő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
