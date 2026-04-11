A helyzet egyre aggasztóbb: a Hormuzi-szoros továbbra is zárva, a válságtól már a norvégok sem menthetik meg Európát

Az európai és ázsiai olajfinomítók kétségbeesetten igyekeznek olajkapacitásokat biztosítani, ám a piacon továbbra sincs elegendő nyersanyag.

A helyzet egyre aggasztóbb: a szoros továbbra is zárva tart, a válságtól már a norvégok sem menthetik meg Európát

Az elhúzódó válság egyre mélyül, megoldást csupán egy tartós béke jelentene, ám a háborúzó felek között még nem történt közvetlen diplomáciai kapcsolatfelvétel.

Európa rekordmagas áron vásárol olajat

Az európai, valamint ázsiai finomítók egyes nyersolajfajtákért a határidős piacokon jegyzett áraknál jóval magasabb összegeket fizetnek. Ez a jelenség rávilágít arra, hogy mekkora válságba lökheti a világgazdaság egészét az elhúzódó iráni konfliktus.

A háború következtében legalább napi 12 millió hordó nyersolaj esik ki a piacokról, a globális kínálat megközelítőleg 12 százaléka. Az események hatására a Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzési ára a múlt hónapban a 120 dollárt ostromolta, ami a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háború óta a legmagasabb szint.

A hiány miatt alakulhatott ki az olajfinomítók közötti licitháború, aminek eredményeként elszállt az északi-tengeri, Forties nyersolaj spot ára, mely kedden a London Stock Exchange Group (LSEG) adatai szerint elérte a 146,09 dolláros szintet, amivel meghaladta a 2008-as pénzügyi válság előtti csúcsokat. Ez azt jelenti, hogy ennek az olajtípusnak az ára jóval a referenciaértéknek számító Brent nyersolaj ára fölött áll, megközelítőleg 97 dollár volt, júniusi szállítással.

Az olajszállítmányokért folyó harc annyira heves volt, hogy megzavarta a globális olajpiac egyik alapvető mechanizmusát is.

A kereskedők arról számoltak be, hogy nem tudtak különbözeti szerződéseket (CFD) kötni, mivel azok ára meghaladta a 30 dollárt hordónként, ezzel átlépve az Intercontinental Exchange (ICE) által meghúzott határértéket. (A piaci szereplők az ICE-on bonyolítják le az európai olajkereskedelmet.)

A különbözeti szerződések azért kiemelten fontosak, mivel éppen az olajárak emelkedése ellen nyújtanak fedezetet. Számos piaci szereplő arról számolt be, hogy nem emlékeznek olyan esetre, amikor nem lehetett ilyen ügyleteket kötni, valamint azt is megjegyezték, hogy a turbulens körülmények miatt számos tranzakció a tőzsdén kívül zajlik.