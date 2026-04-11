Deviza
EUR/HUF375,52 -0,04% USD/HUF320,2 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF405,52 0% PLN/HUF88,26 +0,01% RON/HUF73,74 0% CZK/HUF15,4 0% EUR/HUF375,52 -0,04% USD/HUF320,2 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF405,52 0% PLN/HUF88,26 +0,01% RON/HUF73,74 0% CZK/HUF15,4 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Európa
Hollandia
Tesla

Meglepő döntés: Európában először engedélyezték a Tesla önvezető technológiáját

Az önvezető technológia európai térnyerése új szintre lépett egy friss hatósági döntéssel. A Tesla számára Hollandia elsőként engedélyezte a felügyelt önvezető rendszer használatát a kontinensen.
VG/MTI
2026.04.11, 08:47
Frissítve: 2026.04.11, 09:48

A holland hatóságok jóváhagyták a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerének alkalmazását, így Hollandia lett az első ország a kontinensen, ahol engedélyezték a felügyelt önvezető szoftver használatát – közölte a gyártó és a szabályozó hatóság pénteken.

Európában először engedélyezték a Tesla önvezető technológiáját / Fotó: Anadolu / AFP

A holland járműhatóság, az RDW több mint 18 hónapos tesztelést és elemzést követően adott zöld utat a Full Self-Driving (Supervised) rendszernek, amely képes a jármű kormányzására, gyorsítására és fékezésére autópályán és városi forgalomban is, ugyanakkor a vezető folyamatos felügyelete mellett működik.

A vállalat stratégiájában kulcsszerepet játszik az önvezető technológia fejlesztése, amelytől hosszabb távon jelentős bevételt vár, többek között robottaxi-szolgáltatások révén. A jelenlegi Supervised verzió azonban még nem teljesen autonóm: 

a sofőrnek végig készen kell állnia az irányítás átvételére.

A hatóság közlése szerint a rendszer megfelelő használat mellett hozzájárulhat a közlekedésbiztonsághoz, és kezdeményezi annak uniós szintű engedélyezését is az Európai Bizottságnál. Az EU-tagállamok ezt követően szavaznak a technológia szélesebb körű bevezetéséről.

Az RDW ugyanakkor hangsúlyozta: az európai engedélyezési követelmények szigorúbbak az Egyesült Államokénál, így az ott elérhető verzió közvetlenül nem hasonlítható össze az európai változattal.

A Tesla rendszere elsősorban kamerákra és mesterséges intelligenciára épül, szemben más gyártók – köztük a Mercedes-Benz, a Ford és a BMW – technológiájával, amelyek többféle szenzort alkalmaznak, és jelenleg korlátozott körülmények között kínálnak kéz nélküli vezetési funkciókat.

A Tesla közölte: hamarosan megkezdi a szoftver bevezetését Hollandiában, és további európai országokban is engedélyt szerezne. A vállalat várakozásai szerint akár már a nyár folyamán megszülethet az uniós jóváhagyás.

A holland piacon mintegy 100 ezer Tesla Model 3 és Model Y jármű lehet alkalmas a szoftver használatára. A Tesla európai gyára a németországi Grünheidében működik, ahol a Model Y készül.

A Tesla részvényei a hírre közel 1 százalékkal erősödtek a tőzsdén kívüli kereskedésben, ugyanakkor az árfolyam az idén eddig mintegy 23 százalékkal csökkent.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Tesla egy teljesen új, kisebb és olcsóbb elektromos SUV fejlesztésén dolgozik, amely jelentős fordulatot hozhat a cég stratégiájában. A projekt még korai szakaszban van, de ha megvalósul, újra a tömegek felé nyithat az autógyártó.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
