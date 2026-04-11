Meglepő döntés: Európában először engedélyezték a Tesla önvezető technológiáját

A holland hatóságok jóváhagyták a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerének alkalmazását, így Hollandia lett az első ország a kontinensen, ahol engedélyezték a felügyelt önvezető szoftver használatát – közölte a gyártó és a szabályozó hatóság pénteken.

A holland járműhatóság, az RDW több mint 18 hónapos tesztelést és elemzést követően adott zöld utat a Full Self-Driving (Supervised) rendszernek, amely képes a jármű kormányzására, gyorsítására és fékezésére autópályán és városi forgalomban is, ugyanakkor a vezető folyamatos felügyelete mellett működik.

A vállalat stratégiájában kulcsszerepet játszik az önvezető technológia fejlesztése, amelytől hosszabb távon jelentős bevételt vár, többek között robottaxi-szolgáltatások révén. A jelenlegi Supervised verzió azonban még nem teljesen autonóm:

a sofőrnek végig készen kell állnia az irányítás átvételére.

A hatóság közlése szerint a rendszer megfelelő használat mellett hozzájárulhat a közlekedésbiztonsághoz, és kezdeményezi annak uniós szintű engedélyezését is az Európai Bizottságnál. Az EU-tagállamok ezt követően szavaznak a technológia szélesebb körű bevezetéséről.

Az RDW ugyanakkor hangsúlyozta: az európai engedélyezési követelmények szigorúbbak az Egyesült Államokénál, így az ott elérhető verzió közvetlenül nem hasonlítható össze az európai változattal.

A Tesla rendszere elsősorban kamerákra és mesterséges intelligenciára épül, szemben más gyártók – köztük a Mercedes-Benz, a Ford és a BMW – technológiájával, amelyek többféle szenzort alkalmaznak, és jelenleg korlátozott körülmények között kínálnak kéz nélküli vezetési funkciókat.

A Tesla közölte: hamarosan megkezdi a szoftver bevezetését Hollandiában, és további európai országokban is engedélyt szerezne. A vállalat várakozásai szerint akár már a nyár folyamán megszülethet az uniós jóváhagyás.

A holland piacon mintegy 100 ezer Tesla Model 3 és Model Y jármű lehet alkalmas a szoftver használatára. A Tesla európai gyára a németországi Grünheidében működik, ahol a Model Y készül.