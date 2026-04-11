Orbán Viktor a választás előtt egy nappal elárulta: ajánlatot tett Zelenszkijnek, hogy segít neki a tűzszünetben, de elutasította – "Senki nem szereti, ha szétbarmolják, amin 16 évig dolgozott"

A választás előtt egy nappal, szombaton terjedelmes interjút adott a Magyar Nemzetnek Orbán Viktor. A miniszterelnök a kampányfinisben nem meglepő módon főleg aktuális belpolitikai és külpolitikai témákról beszélt. A legérdekesebbekből szemezgettünk.

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit! / Fotó: NurPhoto via AFP

„Senki sem szereti, ha szétbarmolják azt, amin tizenhat évig dolgozott. Az ellenfeleink nem is rejtik véka alá, hogy lebontanák azt a polgári, nemzeti gazdaságot és családbarát, keresztény társadalmat, amelyet felépítettünk. Nekem személyesen az a tét, hogy megmarad-e mindaz, amiért dolgoztam, és amiről azt gondolom, hogy a legjobb út az ország számára. De ez nem rólam szól. A tét Magyarország számára sokkal nagyobb, mint nekem személyesen” – mondta el a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi számára a választás térte.

Orbán Viktor elmondta, hogy minden választás nehéz, még az is, amelyiket végül fölényesen megnyerik. A mostani kampány szerinte azért különleges, mert most nem az ellenzéki pártokat terelték egy táborba, hanem félretolták őket, és csináltak helyettük valami újat. Ez nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi minta. Nehéz helyzet, de nem példa nélküli.

A miniszterelnök megtartaná a kormány eddig vívmányait

„Egyrészt pontosan látjuk, hogy a háború, az infláció , az energiaárak és a gyenge növekedés jórészt rajtunk kívül álló okok következményei. Azt is tudjuk, hogy ennyi munkával békésebb időkben jóval előrébb tartanánk. Másrészt ott van a másik tapasztalat is. Visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat, a gazdaság kitermeli a 14. havit is, egyszázalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér-emelést hajtottunk végre, az édesanyák két gyermekkel már adómentesek, megdupláztuk a gyermekek után járó adókedvezményt, megkétszereztük a nemzeti vagyont, az aranytartalékot pedig a harmincháromszorosára növeltük. Vagyis lassabban haladunk, mint szeretnénk, de közben így is olyasmiket hoztunk létre, amire Európában alig van példa” – sorolta a kormány eredményeit a miniszterelnök.

Orbán elmondása szerint még nem találkozott olyan Tisza-szavazóval, aki azt mondta volna, hogy igazságtalannak tartja a 14. havi nyugdíjat, ezért nem veszi, és olyannal sem, aki a védett árak ellen beszél, de a kúton azt kéri, hadd fizessen többet. A kormányfő szerint ezeknek az intézkedéseknek ők is a haszonélvezői, miközben azokat akarják leváltani, akik mindezt létrehozták.