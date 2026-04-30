Deviza
EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15% EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 250,36 +1,22% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 800 +0,17% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 725,97 -0,72% BUX134 250,36 +1,22% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 800 +0,17% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 725,97 -0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Döntött Magyarország szomszédja, nem nyitja meg a csapokat a nagy exportőr – a biztonságra mennek, minden tiltva van

Szerbia meghosszabbította a kőolaj és üzemanyag exporttilalmát, így június végéig biztosan nem hagyhatják el az országot ezek a termékek. A globális energiapiaci bizonytalanság és az iráni konfliktus jelentős áremelkedést okoztak az elmúlt hónapokban, amit legtöbben az üzemanyagárak változásában tapasztaltak. Az exporttilalom célja a hazai ellátás védelme, még akkor is, ha ez komoly költségvetési áldozatokkal jár.
VG/MTI
2026.04.30, 11:39
Frissítve: 2026.04.30, 11:50

Egy hónappal, június végéig meghosszabbította a kőolaj és az üzemanyagtermékek exporttilalmát Szerbia – közölte a szerb energiaügyi miniszter az Instagramon csütörtökön. Dubravka Djedovic Handanovic tudatta, hogy a tilalom minden szállítási módra kiterjed, és a dízel, a benzin, valamint a nyersolaj kivitelére egyaránt vonatkozik; a korlátozás célja a hazai ellátás biztosítása a globális energiapiaci zavarok és az iráni háború okozta áremelkedések közepette.

Fotó: AFP

Azt is közölte, hogy a szerb kormány döntése értelmében további 30 ezer tonna gázolajat bocsátanak piacra az állami tartalékokból, amivel a teljes mennyiség eléri a 65 ezer tonnát. A miniszter közlése szerint 

az intézkedések célja a belső ellátás zavartalanságának fenntartása, ennek részeként 25 százalékkal csökkentették az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót.

A tárcavezető közösségi oldalán arról is írt, hogy a nemzetközi piaci helyzet egyre kiszámíthatatlanabb, és egyelőre nem látszik, meddig tartanak a zavarok, ami jelentős nyomást helyez a gazdaságra. Hangsúlyozta: a bevezetett intézkedések komoly költségvetési áldozattal járnak, mivel csökkentik az állami bevételeket és növelik a kiadásokat, ugyanakkor szükségesek a lakosság és a gazdaság védelme érdekében.

Mint kiemelte, az elmúlt négy évben a kötelező kőolaj- és üzemanyagkészletek szintje a napi átlagfogyasztás 31 napjáról 55 napra nőtt. 2022 óta az eurodízel-tartalékok mennyisége megduplázódott, a benzinkészletek pedig szintén jelentősen bővültek.

Szerbia a kivárásra játszik, megtartja magának az üzemanyagot

Szerbia eredetileg május 2-ig hosszabbította meg a kőolaj és az üzemanyagok exportjára vonatkozó tilalmat. A szerb kormány akkor is azzal magyarázta a döntést, hogy a globális folyamatok jelentősen rontják az ellátás biztonságát. A szerb hatóságok már korábban is kénytelenek voltak beavatkozni a piac stabilizálása érdekében. A kormány mintegy negyvenezer tonna dízelt szabadított fel a stratégiai készletekből, hogy enyhítse a belső ellátási nyomást, emellett 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is. 

Ezek a lépések rövid távon mérsékelhetik az árnövekedést, ugyanakkor jelzik, hogy a helyzet tartósan feszült.

Szerbia energiafüggősége tovább növeli a kockázatokat: 2025-ben az ország a felhasznált kőolaj mintegy 80 százalékát importból fedezte. A nyersanyagot a pancsovai finomítóban dolgozzák fel, majd jelentős részét továbbértékesítik a régióban.

A mostani helyzet nem sokat változott április elejéhez képet: továbbra sem várható érdemi enyhülés a piacon. Az exporttilalom fenntartása azt jelzi, hogy a hatóságok továbbra is prioritásként kezelik a belső ellátás biztonságát, még akkor is, ha ez a régiós kapcsolatok rovására megy.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
