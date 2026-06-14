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Hormuzi-szoros
iráni konfliktus
energiaárak

Kiszivárgott, mi lehet az USA és Irán megegyezésében, de még ne bontsuk a pezsgőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy megerősítetlen jelentés jó hírt tartalmaz a világ számára, de a legfontosabbat még mindig nem tudjuk. Az iráni háború hatásai sújtotta világ energiaellátásának visszaállásában reménykedik, de egyelőre szűken csepegnek a hírek, bár Donald Trump elnök az Iránnal való megegyezés vasárnapi aláírását vetítette előre.
Pető Sándor
2026.06.14, 13:47
Frissítve: 2026.06.14, 15:30

Vasárnap megegyezhet a háborús konfliktusban álló Egyesült Államok és Irán – Donald Trump amerikai elnök ezt szombaton vetítette előre, amikor a híradások szerint még sok volt a vitatott pont. Az elnök nagy reményeket keltett a világban, amelynek energiaellátása a konfliktus közepette megcsappant, hiszen mindkét fél lezárta a Hormuzi-szorost, egy fő globális szállítási útvonalon.  Vasárnap egyelőre vékonyan csörgedeznek a hírek, de van köztük reménykeltő is. A legfontosabbra is utal, de még mindig nincs bizonyosság.

Iráni háború: a Hormuzi-szoros továbbra is shorgászoké, a tankerek vesztegelnek
Iráni háború: a Hormuzi-szoros továbbra is a horgászoké, a tankerek vesztegelnek / Fotó: AFP

A háború energiaválságot idézett elő, ami a keményen sújtott Európai Unióban visszavetette az amúgy sem acélos gazdaságot és úgy felpumpálta az árakat az eurózónában, hogy az Európai Központi Bank a héten rákényszerült megemelni kamatait, először az ukrajnai háború okozta korábbi energiaválság óta.

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Megszületett a súlyos döntés Frankfurtban. Az EKB kamatot emelt, először az ukrajnai háború okozta energiaválság óta, megerősítve, hogy az iráni háború meghozta az újabb krízist. A hatások Magyarországra is eljutottak, mégis különleges helyzetbe kerültünk – erre pedig Varga Mihály elnök MNB-je tehet pecsétet június 23-án.

A konfliktus feltornázta az olaj- és gázárakat. Ha sikerülne véget vetni a válságnak, akkor is hosszú időt vehet igénybe, mire visszaáll az energiaszállítások korábbi állapota, mindenesetre egy megegyezés azonnal csökkenthetné a nyomasztó energiaköltségeket.

Iráni háború: a tervezetben benne van, hogy megnyitják a Hormuzi-szorost

A friss vasárnapi hír: egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy az Egyesült Államokkal kötendő egyetértési megállapodás (memorandum of understanding, MoU) végleges tervezete számos kérdésre kiterjed, Teherán nukleáris programjától kezdve a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásán át egészen az amerikai olajszankciók alóli mentességekig. A két fél közötti megállapodás után a végleges egyezmény részleteit a következő 60 napban tárgyalnák meg.

Az iráni tisztviselő szerint a memorandumtervezet a következőket tartalmazza:

  • Irán azonnal újra megnyitja a Hormuzi-szorost valamennyi kereskedelmi hajó számára, miközben az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokádját. Az Irán elleni olajszankciókat meghatározott időre megszüntetnék.
  • Az amerikai blokád feloldása közvetlenül a memorandum aláírása után kezdődne meg, és 30 napon belül teljesen befejeződne. 

Van több bökkenő is, a remény mellé

Fontos részlet – miután eleve voltak erős kételyek, tényleg belemegy-e Teherán a megegyezésbe vasárnap –, hogy a hír még további hosszadalmas egyeztetéseket vetít előre. Miközben azt amerikaiak nem azonnal oldanák fel a blokádot.

A híradás nem feltétlenül áll ellentétben a szombati jelentésekkel, amelyek „interim”, azaz előzetes megegyezésről szóltak. Mindenesetre  világ feszült figyelemmel követi, mi lesz a dokumentum sorsa, amelynek ezek szerint legalább tervezete létezik már.

Az idézett hivatalnok szerint a tervezet előírná a magas dúsítású urán hígítását Iránon belül, ugyanakkor tartalmazná 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadítását.

Teherán a tervezetben vállalja, hogy sem nukleáris fegyvert nem gyárt, sem nukleáris fegyverhez nem jut hozzá. A végleges megállapodás megszületéséig fenntartják a jelenlegi nukleáris status quót, vagyis Irán nem dúsít tovább uránt, és nem bővíti nukleáris létesítményeit.

Energiaválság

Energiaválság
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