Kiszivárgott, mi lehet az USA és Irán megegyezésében, de még ne bontsuk a pezsgőt

Vasárnap megegyezhet a háborús konfliktusban álló Egyesült Államok és Irán – Donald Trump amerikai elnök ezt szombaton vetítette előre, amikor a híradások szerint még sok volt a vitatott pont. Az elnök nagy reményeket keltett a világban, amelynek energiaellátása a konfliktus közepette megcsappant, hiszen mindkét fél lezárta a Hormuzi-szorost, egy fő globális szállítási útvonalon. Vasárnap egyelőre vékonyan csörgedeznek a hírek, de van köztük reménykeltő is. A legfontosabbra is utal, de még mindig nincs bizonyosság.

Iráni háború: a Hormuzi-szoros továbbra is a horgászoké, a tankerek vesztegelnek / Fotó: AFP

A háború energiaválságot idézett elő, ami a keményen sújtott Európai Unióban visszavetette az amúgy sem acélos gazdaságot és úgy felpumpálta az árakat az eurózónában, hogy az Európai Központi Bank a héten rákényszerült megemelni kamatait, először az ukrajnai háború okozta korábbi energiaválság óta.

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Megszületett a súlyos döntés Frankfurtban. Az EKB kamatot emelt, először az ukrajnai háború okozta energiaválság óta, megerősítve, hogy az iráni háború meghozta az újabb krízist. A hatások Magyarországra is eljutottak, mégis különleges helyzetbe kerültünk – erre pedig Varga Mihály elnök MNB-je tehet pecsétet június 23-án.

A konfliktus feltornázta az olaj- és gázárakat. Ha sikerülne véget vetni a válságnak, akkor is hosszú időt vehet igénybe, mire visszaáll az energiaszállítások korábbi állapota, mindenesetre egy megegyezés azonnal csökkenthetné a nyomasztó energiaköltségeket.

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A friss vasárnapi hír: egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy az Egyesült Államokkal kötendő egyetértési megállapodás (memorandum of understanding, MoU) végleges tervezete számos kérdésre kiterjed, Teherán nukleáris programjától kezdve a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásán át egészen az amerikai olajszankciók alóli mentességekig. A két fél közötti megállapodás után a végleges egyezmény részleteit a következő 60 napban tárgyalnák meg.