Lehet-e élni TikTok-videók nélkül? Egyre több médiavállalat mondja, hogy nem

A médiapiac átalakulásáról szóló vitákban gyakran előkerül a mesterséges intelligencia, a közösségi média vagy éppen a nyomtatott sajtó visszaszorulása. A valódi változás azonban ennél mélyebben zajlik. Egy médiavállalat ma már nem egyszerűen újságot, televíziót vagy hírportált működtet, hanem olyan márkát épít, melynek egyszerre több platformon kell elérnie a közönségét. A kérdés ezért ma már az, hogy egy médiacég képes-e alkalmazkodni ahhoz a környezethez, melyben a közönség figyelme egyre több felület között oszlik meg.

A sikeres digitális márkák már nem egyetlen platformban gondolkodnak – ezért kell ma egy médiavállalatnak technológiai céggé is válnia / Fotó: Gorodenkoff

Sok kiadó még mindig úgy tekint az online újságra, mint a digitális működés központjára. Ez hosszú időn át logikus megközelítés volt, hiszen a weboldal jelentette a kapcsolatot az olvasóval, a hirdetővel és az előfizetővel. A médiafogyasztás azonban az elmúlt években alapvetően megváltozott. Egyre többen találkoznak hírekkel videós platformokon, közösségi médiában vagy algoritmusok által ajánlott tartalmakon keresztül, és csak ezt követően jutnak el egy hírportálra, ha egyáltalán eljutnak.

A fiatalabb korosztályok esetében különösen látványos ez az átalakulás. Számukra egy hír gyakran nem egy címlapon vagy egy hírportál főoldalán jelenik meg először, hanem

egy TikTok -videóban,

-videóban, egy YouTube Shortsban,

Shortsban, egy Instagram Reelsben

Reelsben vagy egy közösségi ajánlásban.

A médiafogyasztás belépési pontjai megsokszorozódtak, és ezzel együtt a médiacégek versenykörnyezete is gyökeresen megváltozott.

Mindez azt jelenti, hogy a tartalom önmagában már nem elegendő. Ugyanazt a történetet ma sok esetben több formátumban kell elkészíteni. Egy cikkből rövid videó készülhet a közösségi platformokra, hosszabb elemzés a YouTube-ra, hanganyag podcastként, kivonat hírlevélben, míg a legfontosabb információk különböző közösségi felületeken jelennek meg. A médiamárka számára a weboldal továbbra is fontos, de már csak egy eleme annak az ökoszisztémának, melyen keresztül kapcsolatba kerül a közönséggel.

Az AI teljesen felforgatta a médiavállalatok működését

Ez az oka annak is, hogy egy médiavállalatnak ma egyre inkább technológiai szemlélettel kell működnie. Ez nem azt jelenti, hogy szoftvercéggé kell válnia, vagy saját operációs rendszert kell fejlesztenie. Sokkal inkább azt, hogy értenie kell azokhoz a platformokhoz és technológiákhoz, melyek meghatározzák a tartalmak elérését. Egy médiacégnek ma ugyanúgy figyelnie kell

a keresőmotorok működésére,

működésére, a videós platformok algoritmusaira,

algoritmusaira, az előfizetői rendszerek fejlesztésére

fejlesztésére vagy a felhasználói adatok elemzésére,

elemzésére, mint magára a tartalomgyártásra.

A változás üzleti oldalról is egyre nyilvánvalóbb. A digitális reklámpiac növekedésének jelentős részét globális technológiai platformok szívják fel, miközben a kiadóknak egyre nehezebb közvetlenül megszerezniük a közönség figyelmét. A keresőkből érkező forgalom több piacon csökken, miközben a videós és közösségi felületek szerepe folyamatosan nő. A médiacégek számára ezért stratégiai kérdéssé vált, hogy ne egyetlen csatornára építsék működésüket.