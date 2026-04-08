Vance kiállt Brüsszel ellen, és figyelmeztetett: törékeny az iráni béke – megdöbbent, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort
J. D. Vance az MCC Kollégiumában tartott beszédében élesen bírálta az Európai Uniót, miközben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Európa mellett, ugyanakkor nem ért egyet annak politikai vezetésével.
Az amerikai alelnök azzal vádolta az Európai Uniót, hogy külföldi befolyásolási műveleteket folytatott a magyar választások során. Kijelentette: Washington „szereti Európát”, de komoly nézetkülönbségek vannak a jelenlegi politikai irányvonallal kapcsolatban.
Az alelnök örül, de törékeny az iráni fegyverszünet
A közel-keleti helyzetről szólva Vance azt mondta, hogy az iráni fejlemények kedvezőek, és az Egyesült Államok elérte katonai céljait Iránban. Hozzátette: Teherán beleegyezett a Hormuzi-szoros megnyitásába, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fegyverszünet „törékeny”. Kiemelte:
az Egyesült Államok továbbra is dolgozik az orosz–ukrán háború lezárásán, és a diplomáciai erőfeszítések folytatódnak.
Vance arról is beszélt, hogy Donald Trump arra kérte, törekedjen „jóhiszemű megállapodás” elérésére. Figyelmeztetett ugyanakkor: ha Irán megszegi az egyezséget, „nem lesz boldog”.
Vance valamin nagyon megdöbbent
„Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy sok barátja van Magyarországnak, aki felismeri, hogy Orbán Viktor jó munkát végez”
– mondta az alelnök az MCC Kollégiumában, az eseményről a Mandiner számolt be. J. D. Vance a választásokba való beavatkozásokkal kapcsolatban: megdöbbent azon, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort.
„Ez elfogadhatatlan”.
Az alelnök szerint a választásba való beavatkozás az, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Vance elmondta: azt hitték könnyebb lesz lezárni az ukrán-orosz konfliktust. Elmondta: sokat segítettek a háttérben a nyugati vezetők, de a legsegítőkészebb Orbán Viktor volt. A kormányfőről elmondta, hogy jó partner a békében. Szerinte a magyar miniszterelnök mindkét oldalt megérti, ami szerinte szükséges a konfliktus megértéséhez. Az alelnök azt is megemlítette, hogy látta a Szent Koronát, ami nagy hatással volt rá.
Az elitről is beszélt az alelnök
Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője megkérdezte Vancetól, mit tanult meg a Yale Egyetemen eltöltött évek alatt: az alelök elmondta, hogy megtanulta, hogyan működnek az elit rendszerek. Felhívta a figyelmet: nagyon szűk az elit az Egyesült Államokban, és rendkívül elszigetelt. Találkozott olyan emberekkel, akik soha nem beszéltek átlagos emberekkel. Vance szerint fontos lenne meritokratikussá tenni az amerikai rendszert, és meg kellene szüntetni a faji alapú diszkriminációt.
A civilizációnk nem egy nap alatt épült, ezért nem is lehet megmenteni egy nap alatt”
– zárta az üzenetét az alelnök.
J. D. Vance: kettős mérce van Európában
Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, az amerikai alelnök sajtótájékoztatón elmondta: J. D. Vance először is átadta Donald Trump üdvözletét Orbán Viktor számára, és kiemelte a személyes kapcsolatot a két vezető között. „Szeretnénk együttesen építeni mindazon fontos és nagyszerű dolgokra, amelyeket elértünk. Nyilván támogatjuk a miniszterelnök urat a választásokon, amelyre hétvégén kerül sor” – hangsúlyozta Vance.
Az alelnök ezt követően Brüsszelnek is nekiment: Magyarországot
- sakkban tartják
- és zsarolják
a vezetőjének döntései miatt. Valójában azonban Magyarországgal együttműködni kellene, különösen az energiabiztonság és a függetlenség ügyeiben. Vance rámutatott a nyugat-európai vezetők kettős mércéjére is: „Különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják Orbán Viktor energiapolitikáját.”
Érdemes lenne nekik megnézni, hogy mi történik Magyarországon, ahol az energiaárak meg sem közelítik a nyugat-európai csúcsokat
– emelte ki az amerikai alelnök.
Orbán Viktor nagyszerű utat jelölt ki az alelnök szerint
Vance a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok célja Európa sikeressége és energiafüggetlensége. „Nem lehet Európa energiabiztonsága biztosított, ha a múlt példáit követjük. Úgy hiszem, Orbán Viktor nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot biztosíthat Európa számára” – mondta az alelnök.
A politikus kiemelte, hogy a találkozó témája nem korlátozódik csupán a gazdasági együttműködésre. „Szeretném kiemelni az erkölcsi együttműködés területeit is, hiszen Orbán Viktor és Donald Trump együttműködése lehetővé teszi, hogy gyermekeink az iskolában oktatásban részesüljenek, nem agymosásban” – fogalmazott.