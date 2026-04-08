Vance kiállt Brüsszel ellen, és figyelmeztetett: törékeny az iráni béke – megdöbbent, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort

J. D. Vance az MCC Kollégiumában tartott beszédében élesen bírálta az Európai Uniót, miközben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Európa mellett, ugyanakkor nem ért egyet annak politikai vezetésével.

J D Vance beszélt az iráni és az orosz-ukrán háborúról is / Fotó: AFP

Az amerikai alelnök azzal vádolta az Európai Uniót, hogy külföldi befolyásolási műveleteket folytatott a magyar választások során. Kijelentette: Washington „szereti Európát”, de komoly nézetkülönbségek vannak a jelenlegi politikai irányvonallal kapcsolatban.

Az alelnök örül, de törékeny az iráni fegyverszünet

A közel-keleti helyzetről szólva Vance azt mondta, hogy az iráni fejlemények kedvezőek, és az Egyesült Államok elérte katonai céljait Iránban. Hozzátette: Teherán beleegyezett a Hormuzi-szoros megnyitásába, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fegyverszünet „törékeny”. Kiemelte:

az Egyesült Államok továbbra is dolgozik az orosz–ukrán háború lezárásán, és a diplomáciai erőfeszítések folytatódnak.

Vance arról is beszélt, hogy Donald Trump arra kérte, törekedjen „jóhiszemű megállapodás” elérésére. Figyelmeztetett ugyanakkor: ha Irán megszegi az egyezséget, „nem lesz boldog”.

Vance valamin nagyon megdöbbent

„Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy sok barátja van Magyarországnak, aki felismeri, hogy Orbán Viktor jó munkát végez”

– mondta az alelnök az MCC Kollégiumában, az eseményről a Mandiner számolt be. J. D. Vance a választásokba való beavatkozásokkal kapcsolatban: megdöbbent azon, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort.

„Ez elfogadhatatlan”.

Az alelnök szerint a választásba való beavatkozás az, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Vance elmondta: azt hitték könnyebb lesz lezárni az ukrán-orosz konfliktust. Elmondta: sokat segítettek a háttérben a nyugati vezetők, de a legsegítőkészebb Orbán Viktor volt. A kormányfőről elmondta, hogy jó partner a békében. Szerinte a magyar miniszterelnök mindkét oldalt megérti, ami szerinte szükséges a konfliktus megértéséhez. Az alelnök azt is megemlítette, hogy látta a Szent Koronát, ami nagy hatással volt rá.