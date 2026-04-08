Örömre feszültség: nagy hajók százai várják, hogy kiderüljön, tényleg megnyílik-e a Hormuzi-szoros

Az amerikai–iráni tűzszünet értelmében megnyílik a forgalom előtt a Hormuzi-szoros. Bár a pontos feltételek még nem ismertek, az első lépés „kimenteni” azt a több mint 800 teherhajót, amely a konfliktus alatt a Perzsa-öbölben rekedt a fedélzetén húszezer tengerésszel, mert nem tudott átkelni a kulcsfontosságú átjárón.

Még nem tudni pontosan a Hormuzi-szoros megnyitásának feltételeit / Fotó: NurPhoto via AFP

A Kpler adatszolgálató összesítése szerint a megrekedt flottából

426 tanker várakozik kőolajjal és olajszármazékkal,

53 pedig LNG-vel és LPG-vel (cseppfolyósított- és autógázzal)

feltöltve. A többi több száz a News9 indiai hírportál tudósítása szerint konténerhajó, vagy a legkülönbözőbb árucikkeket szállítja a fémektől kezdve a gabonáig.

Ágazati szakértők, hajótulajdonosok és kormányok, például a dél-koreai kétségbeesetten próbálja kideríteni a Donald Trump által az ultimátum lejárta előtt az utolsó pillanatban bejelentett tűzszünet részleteit,

mielőtt utasítást adnak a hajók kapitányainak a horgony felhúzására.

A Korea Times tudósítása szerint az ország 26 hajója rekedt az öbölben, közülük 11 olajtanker, és a kormány folyamatosan egyeztet az érintett cégekkel, hogy biztosítsa a lehető leggyorsabb áthaladásukat.

Herkulesi feladat lesz a flotta átengedése

A Hormuzi-szoros zárlata miatt egy új ENSZ-tanulmány szerint az arab országok akár 194 milliárd dolláros GDP-veszteséggel is számolhatnak, miközben a globális gazdaságra nézve a károk több ezer milliárd dollárra is rúghatnak.

Amennyiben folytatódott volna a háború, és tartósan száz dollár fölött maradt volna az olaj hordónként ára, akkor négyéves mélypontra zuhant volna a közel-keleti energiahordózóktól leginkább függő délkelet-ázsiai országok gazdasági növekedése.

Nehéz lesz átereszteni az egész veszteglő flottát / Fotó: Anadolu via AFP

Ez a veszély elhárulni látszik, de a Perzsa-öböl „kipucolása” herkulesi feladat lesz az ott rekedt hajók nagy száma miatt.

Normális körülmények között napi 135 hajó halad át a Hormuzi-szoroson,

ami a háború alatt majdnem nullára esett, majd pár tucatnyira nőtt, ahogy Teherán egyre több országgal kötött a biztonságos áthaladást garantáló megállapodást.

A Lloyd’s List Intelligence globális hajózási adat- és információszolgáltató szerint legalább két tanker átengedéséért kétmillió dollárt fizettek a tulajdonosok.