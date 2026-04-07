Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance alelnök sajtótájékoztatót tart – élő tudósítás

Az amerikai alelnök látogatása történelmi jelentőségű, hiszen húsz éve nem járt ilyen magas rangú politikus Magyarországon az Egyesült Államokból. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán köszöntötte JD Vance amerikai alelnököt Budapesten. Amint elkezdődik a sajtótájékoztató, élőben beszámolunk az elhangzottakról.

Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance alelnök sajtótájékoztatót tart – élőben / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az alelnök programja sűrű: több hivatalos eseményen vesz részt Orbán Viktor társaságában, és kétoldalú egyeztetések is zajlanak a felek között.

Ezeken a tárgyalásokon várhatóan gazdasági, politikai és stratégiai kérdések kerülnek elő, amelyek hosszabb távon is hatással lehetnek a magyar-amerikai kapcsolatok alakulására.

A keddi nap egyik kiemelt eseménye a magyar-amerikai barátság napja alkalmából szervezett nagyszabású rendezvény, amelynek az MTK Sportpark ad otthont.

A legnagyobb figyelem azonban egyértelműen a közös sajtótájékoztatót övezi, ahol Orbán Viktor és JD Vance együtt áll a nyilvánosság elé. Itt majd világossá válik, milyen irányba mozdulhatnak el a két ország közötti kapcsolatok, és milyen közös álláspontok alakulnak ki a legfontosabb nemzetközi kérdésekben.

Orbán Viktor: 2025 a rekordok éve volt az együttműködésben

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor hangsúlyozta: rendkívüli jelentőségű esemény, hogy ilyen szintű amerikai vezető érkezett Magyarországra. Mint fogalmazott, alelnök utoljára 35 éve járt hazánkban, és az elmúlt 20 évben nem volt példa arra, hogy ilyen magas rangú vendég érkezzen az Egyesült Államokból.

Donald Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban

– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a két ország közötti viszony új lendületet kapott az elmúlt időszakban.

A gazdasági együttműködésről szólva kiemelte: 2025 a rekordok éve volt, és a 2026-os év is erősen indult. Kiemelte, hogy 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, ami jól mutatja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok dinamikus erősödését.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy márciusban hat amerikai vállalat jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat, összesen több mint 100 milliárd forint értékben. Ez szerinte egyértelmű visszaigazolása annak, hogy Magyarország továbbra is vonzó célpont az amerikai befektetők számára.