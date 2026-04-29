Deviza
EUR/HUF363,77 0% USD/HUF310,66 +0,06% GBP/HUF419,82 0% CHF/HUF393,7 +0,08% PLN/HUF85,58 -0,04% RON/HUF71,31 -0,11% CZK/HUF14,92 -0,05% EUR/HUF363,77 0% USD/HUF310,66 +0,06% GBP/HUF419,82 0% CHF/HUF393,7 +0,08% PLN/HUF85,58 -0,04% RON/HUF71,31 -0,11% CZK/HUF14,92 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 945,94 +0,07% MTELEKOM2 494 +0,16% MOL4 014 -0,65% OTP41 940 -0,02% RICHTER12 840 +1,25% OPUS283 -2,47% ANY7 390 -0,14% AUTOWALLIS148 +0,34% WABERERS4 760 +1,68% BUMIX9 178,33 +0,65% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 757,58 +0,44% BUX132 945,94 +0,07% MTELEKOM2 494 +0,16% MOL4 014 -0,65% OTP41 940 -0,02% RICHTER12 840 +1,25% OPUS283 -2,47% ANY7 390 -0,14% AUTOWALLIS148 +0,34% WABERERS4 760 +1,68% BUMIX9 178,33 +0,65% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 757,58 +0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
kerozin
energiaválság
Wizz Air

Kiderült, mit lép a Wizz Air Magyarország második legnagyobb városában a kerozinhiány miatt – „időben tájékoztatunk mindenkit!"

Európában egyre súlyosabb üzemanyag-ellátási gondok jelentkeznek a közel-keleti feszültségek miatt, több nagy légitársaság már járatokat törölt vagy korlátozott. A Wizz Air azonban egyelőre nyugtatja a debreceni utasokat: a városból induló járatok menetrend szerint közlekednek.
VG
2026.04.29, 11:10
Frissítve: 2026.04.29, 12:49

A Wizz Air folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyag-ellátás helyzetét, szoros kapcsolatban áll a beszállítókkal, és jelenleg nincs semmilyen fennakadás a debreceni járatok kerozinellátásában – írja a Haon.

Debrecen,-,Jan,17:,Airplane,Wit,Wizz,Air,Logotype,At Wizz Air
Debrecenből továbbra is indulnak a Wizz Air gépei / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

Emiatt a meghirdetett menetrend szerint közlekednek a gépek, törlésre egyelőre nincs szükség. Hozzátették: ha bármilyen változás várható, arról időben tájékoztatják az utasokat. A debreceni reptér korábban már jelezte, hogy a beszállító szerint biztosított a szükséges üzemanyag-mennyiség a működéshez. 

Így, míg más európai reptéreken komoly korlátozások léptek életbe, a cívisvárosból egyelőre zavartalanul indulhatnak a Wizz Air járatai – legalábbis a következő időszakban. A lap szerint a debreceni repülőtér jelenleg három Wizz Air-útvonalat szolgál ki: Lárnakára, London-Lutonra és Eindhovenbe indulnak gépek, míg júliusban Isztambul felé is bővül a kínálat.

Váradi József vezérigazgató korábban arról beszélt, hogy nem fenyegeti kerozinhiány a magyar hátterű légitársaságot. A Wizz Air a nyári időszakra 70 százalékban fedezte üzemanyagigényét, miközben erős foglalási adatokról és flottabővítésről is beszámolt. A cég vezérigazgatója emiatt nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból. 

A kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol a légi közlekedésre

A közel-keleti konfliktus miatt kialakult kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol az európai légi közlekedésre. Több nagy légitársaság, így a Lufthansa, a SAS és a KLM, már járattörlésekről és kapacitáscsökkentésről döntött, miközben az üzemanyag ára rekordmagasra emelkedett.

Michael O’Leary szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak.

Akkor lesz igazán baj, ha elfogy a válság előtt lekötött kerozin: van, ahol már riadót fújtak – Európa lehet a legnagyobb áldozat
Az iráni háború nyomán megugró üzemanyagköltségek miatt a légitársaságok járatokat csökkentenek és árat emelnek. Az európai nyaralások egyre kevésbé megfizethetők, a dráguló repülőjegyek és a szűkülő kínálat miatt egyre nehezebb kedvező árú utazást találni. A Ryanairnél az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették 2027 márciusáig érvényes fedezettel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
